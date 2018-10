Cs pide el cese de Real, PP que comparezca Revilla y Podemos una comisión de investigación

Actualizado 06/08/2018 16:07:58 CET

Félix Alvarez considera que ya no es necesaria una comisión de investigación en el Parlamento

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz autonómico de Ciudadanos y diputado nacional, Félix Alvarez, ha reclamado al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, el cese "inmediato" de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, "sin dilaciones y sin excusas", tras el informe de la Intervención sobre irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud. Por su parte, Podemos ha pedido una comisión de investigación, y el PP la comparecencia de Revilla en el Pleno del Parlamento.

Alvarez ha advertido a Revilla como máximo responsable del Gobierno, y al secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que "cada minuto" que mantienen en el cargo a Real "se convierten en cómplices" de una situación "absolutamente insostenible" que está haciendo "un daño irreparable" a la imagen de la sanidad cántabra.

Ha añadido que el informe de la Intervención es "contundente". "Estamos hablando de fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo", recepción de obras sin terminar, y un cóctel de casi 6.000 euros para celebrar no sabemos qué ni con quién", ha resumido.

El diputado nacional de Cs por Cantabria ha censurado en rueda de prensa que la respuesta de la consejera de Sanidad sea que el informe provisional de la Intervención señala que los procesos de contratación y tramitación en el SCS "se adecúan en general a la normativa vigente".

"No se puede tener la cara más dura; no se puede hacer más daño a la sanidad", ha afirmado Alvarez, quien considera que Real "vive en Narnia, y no tiene los pies en el suelo". A la vez, ha tachado de "absolutamente surrealista" la gestión de este asunto por parte del Gobierno.

Así, ha denunciado que "primero se esconde la denuncia" de la jefa del Servicio de Contratación del SCS, a la que ha vuelto a agradecer su "valentía y responsabilidad"; cuando sale a la luz, los máximos responsables del SCS anuncian una demanda contra la funcionaria, para después "salir corriendo de sus puestos y dejar a la consejera sola ante el peligro"; y mientras el PSOE "busca sin éxito el apoyo de un diputado tránsfuga" -ha dicho en alusión al exparlamentario de Cs Juan Ramón Carrancio-, para impedir que el Parlamento apruebe el cese de Real.

Félix Alvarez, que ha estado acompañado por el portavoz parlamenario de Cs, Rubén Gómez, ha reiterado que en este asunto hay dos vías, por un lado la judicial, en la que espera que el informe de Intervención "llegue a la Fiscalía y siga el camino que la Justicia estime oportuno", y por otro lado la política, en la que a su juicio no cabe otra posibilidad que el cese inmediato de Real.

"Son pruebas sobre pruebas", ha dicho el portavoz de Cs, que ni siquiera considera necesario ya una comisión de investigación en el Parlamento.

Sobre el hecho de que el informe de Intervención sea todavía provisional -se ha remitido al SCS para la presentación de alegaciones-, ha señalado que al principio de la legislatura, desde el Gobierno se pidieron responsabilidades al PP por su gestión en la empresa pública Mare con un informe provisional.

El portavoz de Cs ha pedido a Revilla "que por una vez haga lo que dice y actúe con contundencia". "La consejera tiene que irse ya a su casa, y si no se va, será Revilla el que la tenga que señalar el camino de salida", ha espetado.