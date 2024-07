Csaba se despide del Encuentro con los jóvenes músicos como "gran interés" en su vida

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El maestro y director de orquesta Péter Csaba se ha despedido hoy del Encuentro de Música y Academia de Santander al que lleva vinculado desde su impulso por la Fundación Albéniz y el Gobierno de Cantabria en 2001 y cuya dirección artística ha ostentado en los últimos 22 años.

"Cierro un ciclo en mi vida y agradezco a Paloma O'Shea haber contado conmigo todos estos años y haber hecho que uno de los más importantes intereses de mi vida sean los jóvenes músicos. Gracias por haber generado en mí este gran interés", ha dicho Csaba en la presentación de la programación del XXIII Encuentro de Música y Academia de Santander.

Csaba ha intervenido en la presentación de la que es su última edición como director artístico de este "magnífico encuentro" en el que se da la "combinación maravillosa de grandes maestros y jóvenes talentos" y ha destacado que desde aquel primer Encuentro han pasado por esta cita en Santander 1.200 jóvenes músicos de todo el mundo.

En la presentación ha estado acompañado por la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el director de orquesta Andrés Orozco-Estrada, quien dirigirá el domingo, 7 de julio, el concierto inaugural.

Más allá de su despedida como director artístico y no como colaborador del Encuentro, al que O'Shea ha asegurado que volverá en 2025 como "gran maestro", ha destacado algunas de las citas de la programación hasta el 27 de julio, concretamente una velada centrada en Chopin y otra de canto y, por supuesto, el concierto inaugural a cargo de Orozco-Estrada.

Csaba ha agradecido al director de orquesta colombiano haber aceptado la propuesta de dirigir una de las citas más importantes del Encuentro y ha confiado que encabeza "un concierto exitoso por tu conocimiento, la alegría que aportas y porque eres un director muy inspirador".

Precisamente, Orozco-Estrada ha detallado que lleva desde este miércoles trabajando con 69 jóvenes músicos seleccionados por Csaba para participar en esta XXIII edición del Encuentro, llegados de todas las partes del mundo.

"Jóvenes con mucho talento y muy profesionales con los que, además de tocar, hemos estado cantando y seguramente hoy acabemos bailando", ha dicho sobre las clases preparatorias del concierto con el que se abrirá esta cita marcada en el calendario cultural de Santander y Cantabria.

Por su parte, Paloma O'Shea ha ensalzado el papel que ha desempeñado Csaba en este proyecto del Encuentro, al que acudió en su primera edición como director de orquesta y luego se sumó como director artístico, puesto que desempeñará hasta finalizar esta edición, que cerrará dirigiendo el concierto de clausura. "Gracias por todo el talento y entusiasmo que nos has dado", ha dicho.

O'Shea ha agradecido también el apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander al Encuentro porque "nos habéis acompañado desde el principio" y que ha confiado en que continúe por mucho más tiempo, una unión que han refrendado tanto al consejera de Cultura como la alcaldesa de Santander.

Fernández ha manifestado que el Encuentro no es sólo una cita musical más marcada en el calendario sino que es "una propuesta de calidad y una experiencia fantástica y maravillosa" para todos los jóvenes que participan. "El Encuentro supone el arranque musical del verano", ha considerado.

Mientras que Gema Igual ha ensalzado que el Encuentro de este año tiene programados 50 conciertos y cuenta con la participación de 69 jóvenes músicos de 30 nacionalidades seleccionados por Csaba, al que ha agradecido su "vínculo y cariño" con la ciudad de Santander durante todos estos años.

PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO

Este año, el Encuentro conmemorará el 175 aniversario del fallecimiento del compositor polaco Frédéric Chopin, y se entregará la medalla de la Fundación Albéniz a la profesora Márta Gulyás en un acto el 20 de julio en el Palacio de Festivales.

Música y Academia tendrá como director invitado a Andrés Orozco-Estrada (Orquesta Sinfónica del Encuentro) y al maestro Péter Csaba, (Ensemble de Encuentro y Orquesta de Cámara del Encuentro).

Los artistas invitados en esta ocasión son Zakhar Bron y Mihaela Martin (violín), Isabel Charisius (viola), Frans Helmerson (violonchelo), Patrick Gallois (flauta), Alexei Ogrintchouk (oboe), Calogero Palermo (clarinete), Eberhard Marschall (fagot), Szabolcs Zempléni (trompa), Ralf Gothóni y Márta Gulyás (piano) y Péter Fried (canto).

Entre los conciertos especiales figura el de inauguración, con la Orquesta Sinfónica del Encuentro, dirigida por Andrés Orozco-Estrada (7 julio); el concierto con la Orquesta Sinfónica del Encuentro en el Auditorio Forum Evolución de Burgos (8 de julio); y los tres conciertos en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dentro del ciclo Los Lunes Clásicos (8, 15 y 22 julio).

También, el concierto en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (9 julio); en la Iglesia de Santa Lucía de Santander con Patrick Gallois (14 de julio); por el Centenario de Telefónica en la Iglesia de Santa María de Laredo con el profesor Calogero Palermo (14 de julio); el 'Chopin evening', en conmemoración del 175 aniversario del fallecimiento del compositor, en el Palacio de Festivales (21 de julio); y en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas (12 y 24 julio).

La clausura el Encuentro, el 26 de julio, correrá a cargo de la Orquesta de Cámara del Encuentro, con el director Péter Csaba. Se interpreta ¡La oración del torero' de Turina y la Sinfonía núm. 1 de Bizet.

Las escuelas asociadas al Encuentro son la Hochschule für Musik Akademie Basel (Basilea); Hochschule für Musik Hanns Eisler y Universität der Künste (Berlín); Erasmushogeschool Koninklijk Conservatorium Brussel (Bruselas); Ferenc Liszt Academy of Music (Budapest); Sibelius Academy (Helsinki); y la Royal Academy of Music, Royal College of Music y Guildhall School of Music and Drama (Londres).

También el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid y Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid); Royal Northern College of Music (Manchester); Hochshule für Musik und Theater München (Múnich); Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (París); y Queen Elisabeth Music Chapel (Waterloo).