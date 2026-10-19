Cultura presenta la primera pieza audiovisual resumen de la ultima edición del circuito Origen - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Origen' de la Consejería de Cultura continúa en 2026 con su iniciativa de divulgación del patrimonio cultural inmaterial de la región a través de una nueva serie de diez píldoras audiovisuales, la primera de las cuales aborda la tradición oral y la importancia de documentarla como herramienta para preservar el patrimonio cultural inmaterial.

Estos materiales tienen como objetivo compartir conocimientos sobre el folclore de Cantabria, acercar sus tradiciones al público general y contribuir a su conservación y transmisión a las nuevas generaciones.

El folclore se ha transmitido de generación en generación a través de la palabra, la memoria y la práctica, gracias a personas que han mantenido vivas canciones, melodías, coplas, jotas y romances.

En Cantabria, mujeres como Adela Gómez y Lines Vejo fueron importantes guardianas de este legado, compartiendo generosamente sus conocimientos al calor de la lumbre de sus cocinas o durante los días a jorra, acompañadas de la pandereta, ha indicado el Gobierno.

Junto a esta transmisión cotidiana, la labor de recopilación y documentación ha resultado fundamental para conservar estos saberes.

Durante el último siglo, varias personas han dedicado voluntariamente su tiempo a localizar informantes y recoger sus testimonios mediante escritos, grabaciones y publicaciones. Un trabajo que ha permitido preservar expresiones de la cultura popular que, de otro modo, podrían haberse perdido, y que hoy constituyen una valiosa fuente de conocimiento sobre la identidad cultural de Cantabria.

David Pérez-Gómez Natural, músico, luthier y docente, ha sido una de esas personas que ha documentado la tradición y ha publicado diversos artículos y libros sobre el patrimonio cultural inmaterial de Cantabria.

A través de vídeos breves, el programa vuelve a apoyarse en personas y saberes vinculados al folclore para ofrecer información accesible sobre la cultura tradicional de la comunidad.

La iniciativa da continuidad al trabajo iniciado el año pasado, cuando se publicaron ocho píldoras dedicadas a distintas manifestaciones musicales y tradiciones populares.

Los nuevos materiales, realizados por la productora El Cuartuco, se difundirán a través del perfil de redes sociales @culturadecantabria y podrán solicitarse a la Consejería de Cultura para su utilización gratuita por parte de medios de comunicación, centros educativos, ferias y eventos culturales o turísticos interesados en divulgar el patrimonio de la región.

Durante las próximas semanas la Consejería irá difundiendo las demás píldoras que versan sobre temas concretos como la tonada, las albarcas o las danzas vivas o más generales como la importancia de la mediación, la educación superior y la enseñanza informal.