Deportes de Camargo devolverá el dinero de abonos y cursos no impartidos a 1.100 usuarios

El Ayuntamiento trabaja con la idea de abrir las instalaciones deportivas el 1 de septiembre

CAMARGO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Camargo va a proceder a la devolución de los abonos e inscripciones a los cursos que no se han podido llevar a cabo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En total son 1.100 los usuarios a los que se les va a restituir el dinero, que en conjunto supone una cantidad en torno a los de 30.000 euros.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Camargo, Gonzalo Rodeño, ha señalado que aquellas personas que no hayan podido disfrutar de su abono o que no hayan podido realizar los cursos en los que estaban apuntados, recibirán la devolución de "la parte proporcional al tiempo no disfrutado por el cierre de las instalaciones".

Esta devolución se realizará automáticamente, sin que sea necesario que los usuarios efectúen ningún tipo de solicitud previa, "ya que consideramos que así se garantizará que todas las personas reciban su dinero", explica el edil en un comunicado de prensa.

Rodeño señala que "se trata de una labor compleja en la que están trabajando de manera conjunta los técnicos del área de Deportes y los de Tesorería ya que hay que estudiar de manera individual cada caso".

Por ello, ha indicado que "las devoluciones se realizarán a la mayor brevedad" y ha explicado que "para realizar el cálculo, hay que tener en cuenta aspectos como el tipo de cada abono o curso, el periodo de tiempo concreto no disfrutado por cada persona, la tarifa económica que se hubiera abonado, etc."

APERTURA DE INSTALACIONES

En cuanto a la apertura de las instalaciones deportivas, el concejal ha avanzado que la Concejalía trabaja con la idea de abrir las instalaciones deportivas municipales el 1 de septiembre, y aprovechar este tiempo para realizar tareas de mantenimiento y adaptar los espacios a las medidas que habrá que aplicar por prevención sanitaria.

"Lo que vamos a hacer va a ser aprovechar este periodo hasta el 1 de septiembre para adaptar a la perfección todas las instalaciones a las nuevas necesidades de prevención que se aplicarán en estos lugares, ya que habrá que acondicionar salas, vestuarios, espacios comunes, etc. a la nueva situación", ha explicado el concejal.

Esta decisión atañe a las piscinas de Cros y La Vidriera, pabellones deportivos de los pueblos, instalaciones al aire libre como La Maruca, etc. ya que "en todas ellas hay que implementar medidas específicas para garantizar la seguridad de los usuarios como consecuencia del coronavirus", ha indicado.

Se trata de una labor que "afecta tanto a cuestiones de seguridad sanitaria como a cuestiones administrativas" y por eso "preferimos no apresurarnos en la apertura y hacerlo con las máximas garantías, para que así en breve todos los camargueses que lo deseen puedan hacer uso de nuevo de las instalaciones deportivas con todas las medidas de seguridad perfectamente aplicadas", ha señalado.

El edil ha finalizado indicando que en lo referido a las piscinas de verano se va a estudiar si será posible proceder a su apertura con todas las garantías de seguridad de tal manera que, una vez que se analicen los condicionantes y se tome una decisión, se informará a los usuarios.