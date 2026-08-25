Detenido en Santander un hombre de 30 años por saltarse la orden de alejamiento de otro hombre

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este lunes, en la calle San Sebastián, a un hombre de 30 años por saltarse la orden de alejamiento de otro hombre, al encontrarse en un parque próximo a su domicilio.

El implicado tiene en vigor una orden de alejamiento hacia otro hombre, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, en la que se le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de su domicilio.

Así, al quebrantar la orden, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el hombre por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, ha informado la Policía en un comunicado.

Por otro lado, un motorista de 57 años ha resultado herido este lunes en la colisión con un turismo en la calle Emilio Díaz Caneja de Santander.

Tras el accidente, el herido tuvo que ser trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.