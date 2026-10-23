Detenido en Santander un hombre con dos órdenes de ingreso en prisión y ocho de personación

Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta pasada medianoche en la calle Alta de Santander a un hombre sobre el que pesan dos órdenes de ingreso en prisión y ocho de personación. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en la cárcel.

De las órdenes de ingreso en prisión, una fue emitida por la Audiencia Provincial de Cantabria por tráfico de drogas y la otra por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander, por conducir sin permiso.

En cuanto a las ocho requisitorias judiciales, se solicita su detención y personación en el Juzgado por distintos motivos. Tres procedían de la citada Sección de lo Penal y el resto, de la Sección de Instrucción.

Según ha señalado la Policía Nacional, el arresto se produjo cuando agentes observaron a un hombre cuya actitud levantó sus sospechas, por lo que se procedió a su identificación.

Al comprobar sus datos de identidad, constataron que tenía en vigor diez requisitorias judiciales, todas ellas pidiendo su detención y dos también su ingreso en prisión.