Detenido en Santander por resistencia grave el amigo de una mujer que no quiso pagar un taxi

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

El individuo comenzó a quitarse ropa y lanzar al suelo los objetos que tenía en el bolsillo, como el teléfono móvil SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 35 años por un supuesto delito de resistencia grave a agente de la autoridad, tras una intervención esta madrugada en la calle Menéndez Pelayo, cuando los agentes realizaban un control del tráfico y fueron avisados por un taxista ya que una clienta no quería abonar la carrera.

Según ha informado la Policía local, un amigo de la mujer acudió al lugar y comenzó una fuerte discusión, momento en el que llegaron más agentes al lugar para intervenir en la situación. El detenido mantuvo "una actitud muy agresiva y desafiante" durante toda la intervención.

Los policías le informaron en varias ocasiones que le iban a realizar un cacheo superficial por motivos de seguridad, y entonces el individuo comenzó a quitarse ropa y lanzar al suelo los objetos que tenía en el bolsillo, como el teléfono móvil. Ante esta actitud, los agentes tuvieron que contenerlo físicamente para poder cachearlo.

Durante el forcejeo, el hombre ejerció "gran fuerza física al fin de evitarlo", lo que provocó que cayeran al suelo dos policías y el implicado, tras lo que fue detenido.

Como consecuencia de la intervención, el sujeto tenía varias heridas en la boca, por lo que fue trasladado al servicio de urgencias del hospital Marqués de Valdecilla. Posteriormente fue conducido a dependencias policiales, donde ha quedado a disposición de la autoridad competente.