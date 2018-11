Diego espera que la sentencia por preferentes "se pueda generalizar"

Actualizado 10/12/2012 14:17:58 CET

Reconoce que los contactos con Liberbank son "poco frecuentes y no muy constructivos"

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha expresado este lunes su "satisfacción" por que la primera sentencia por participaciones preferentes en la comunidad autónoma reconozca el derecho del demandante a recuperar su inversión y ha confiado en que este tipo de resoluciones "se puedan generalizar".

"Me alegro profundamente de que se comiencen a reconocer los derechos de los afectados", ha afirmado Diego tras participar en las VIII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil.

El presidente regional ha opinado que la sentencia es un "primer paso" y "no le cabe duda" de que es "la mejor puerta que se puede abrir" para que los afectados puedan recuperar el dinero que invirtieron de "de buena fe" en la "mayoría" de los casos.

Al hilo de este asunto, Diego ha sido cuestionado por los periodistas por los contactos entre el Gobierno regional y Liberbank que, según ha reconocido, son "poco frecuentes y no muy constructivos hasta el momento".

La primera sentencia referida a las preferentes en Cantabria es del Juzgado de primera instancia número 1 de Santander que anula un contrato de participaciones preferentes de Caixa Bank y condena a la entidad bancaria a devolver al demandante los 97.000 invertidos en este producto, además de los intereses legales desde la presentación de la demanda. La sentencia declara extinguido cualquier vínculo contractual entre las partes.

En estas declaraciones a los medios de comunicación, el presidente regional ha reconocido no conocer en profundidad el contenido de la sentencia pues, según ha dicho, aún no ha tenido acceso a ella y no ha podido leerla, si bien ha insistido en expresar su satisfacción por que sea "favorable" para los afectados y les reconozca el derecho a recuperar su dinero.