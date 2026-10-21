La Diócesis prepara la beatificación de sus mártires del siglo XX con un amplio programa de actos

La Diócesis de Santander prepara la beatificación de sus mártires del siglo XX con un amplio programa de actos - DIÓCESIS DE SANTANDER

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santander acogerá el 7 de noviembre la solemne ceremonia de beatificación del sacerdote Francisco González de Córdova y 79 compañeros mártires, dentro de una Causa que se inició en 2005 y que se cerró el 22 de mayo, cuando el papa León XIV firmó el decreto que autorizaba su beatificación.

En un comunicado, la Diócesis ha destacado que se trata de un "acontecimiento histórico" que quiere celebrar con un amplio programa de actos litúrgicos que tendrán lugar en la Catedral.

Dará comienzo el viernes 6 de noviembre, a las 20.00 horas, con una vigilia de oración. Presidida por el obispo, Arturo Ros, estará abierta a todos los fieles con la invitación de orar juntos ante "la gran fiesta de la memoria de los 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de Santander que al día siguiente serán elevados a los altares".

Continuará el sábado 7, a las 11.00 horas, con la solemne ceremonia de beatificación. Presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, en representación del Santo Padre, estará concelebrada por Ros y los tres últimos obispos que ha tenido la Diócesis de Santander -José Vilaplana, Vicente Jiménez, y Manuel Sánchez-, entre otros prelados, además de numerosos sacerdotes.

El acto comenzará con la lectura del decreto de la Causa y una breve biografía de cada uno de los 80 mártires que serán beatificados, y proseguirá con el descubrimiento de un cuadro de los nuevos beatos de la Diócesis de Santander.

Al día siguiente, a las 12.00 horas, el obispo presidirá una solemne misa en acción de gracias por los 80 nuevos mártires de la Iglesia de Santander.

CRONOLOGÍA DE UN PROCESO

Francisco González de Córdova tenía 48 años en el momento de su muerte y era párroco de Santoña. Él encabeza esta Causa integrada por otros 79 compañeros, de los cuales 67 eran sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmelitas, tres seminaristas y siete laicos (cinco miembros de la Acción Católica, un juez de Primera Instancia y un maestro católico).

El proceso diocesano fue iniciado por el entonces obispo de la Diócesis, José Vilaplana, que fue quien constituyó la Comisión Delegada encargada de iniciar el proceso con la recogida de declaraciones, testimonios y documentos oportunos.

El canónigo de la Catedral y profesor de Historia de la Iglesia, Jesús Cuesta Bedoya, fue nombrado primer postulador en fase diocesana. Esta fase fue clausurada el 28 de julio de 2018 por el entonces obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, quien firmó el decreto correspondiente.

A continuación, todo el material fue enviado a Roma, donde, en mayo de 2020 se inició la fase siguiente, que culmina ahora con la beatificación, después de la aprobación del Santo Padre.