Dos alumnos de ADE de Cesine realizan prácticas en el Banco Santander a través del programa 'Santander Talent Tour'

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y el máster MBA del centro universitario Cesine Jaime Torre y Álvaro de Benito han comenzado sus prácticas en el Banco Santander gracias al programa 'Santander Talent Tour', que rastrea el mejor talento joven en las universidades españolas y busca atraer nuevos perfiles al banco, principalmente del área STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y digital.

Estos jóvenes tienen que contar con otras capacidades fundamentales, como el trabajo en equipo, competencias de comunicación, capacidad de aprendizaje y mucha proactividad y motivación.

Santander Talent Tour permite acercar a estos estudiantes, junto a profesionales de negocio, los proyectos más innovadores que realiza la multinacional bancaria en estos momentos, así como las oportunidades reales de empleo, con el objetivo de que identifiquen a Santander como un lugar atractivo para trabajar.

Según recuerda Cesine en un comunicado, Banco Santander ha sido reconocido este año como uno de los lugares "más atractivos" para trabajar, recibiendo en 2019, por tercer año consecutivo, la certificación 'Top Employer Europe 2019' en ocho países europeos, entre los que se encuentra España. De ellos, 'Santander Consumer Finance' ha recibido la certificación en Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia.

Álvaro de Benito, que ha sido uno de los elegidos entre más de 10.000 candidatos, ha destacado que formar parte de este programa es "una grandísima emoción" al ver cómo "todo el esfuerzo se ve recompensado", y ha agradecido que confíen en él porque, señala, "siempre me he querido dedicar a este puesto de trabajo".

También ha puesto en valor su formación en Cesine, y ha indicado que "el aprendizaje práctico" es uno de los factores "diferenciales" del centro y con lo que más cómodo se ha sentido por su forma de ser, ya que "aprendes haciendo, no aprendes estudiando". Y ha subrayado la importancia de las presentaciones orales "el perder el miedo a hablar en público, de quitar la vergüenza, la verdad es que se nota, sobre todo a la hora de trabajar", ha detallado De Benito.

Además, ha subrayado la cercanía con el profesorado para consultar dudas. "Si no entiendes una cosa, te lo vuelve a explicar de manera diferente, esa confianza de poder comentar con tu profesor ciertos aspectos para entender bien lo que está explicando es increíble", ha expresado.

Respecto al inicio de sus prácticas en el Banco Santander, De Benito se ha mostrado con "muchísimas ganas de dar el 100%" y "super motivado" con esta oportunidad.

Sobre el futuro, el estudiante no se aventura a pensar en lo que puede estar haciendo en 5 años debido a los últimos eventos como la pandemia, la guerra de Ucrania, que demuestran que el mundo está "cambiante", aunque le gustaría poder seguir haciendo lo que a le gusta y que la banca le siga "entusiasmando como lo hace hoy".

Por su parte, Javier Torre ha asegurado que es "un orgullo" que el Banco Santander se fije en él con 22 años y recién graduado, por lo que se considera "muy afortunado por esta oportunidad". "Creo que me lo he ganado, he tenido que pasar una serie de entrevistas en las que he coincidido con bastante gente y muy pocos hemos llegado al resultado final que todos queríamos", y eso, ha apostillado, "es por algo".

Torre opina que Cesine es "diferente" a otras universidades, porque "desde el primer día" ha trabajado y aprendido de gente que "ha

conseguido mucho en su vida laboral y que tiene ganas de enseñar".

Además, ha destacado "la calidad personal" de los profesores y del personal de Cesine, así como la formación práctica, en lo que coincide con Álvaro de Benito.

"Recuerdo que desde el principio se nos insistió en que íbamos a

sacar este grado a través de casos prácticos, y nos insistieron en la importancia del trabajo diario. Al trabajar día a día, cuando llegas al mundo laboral te das cuenta de la importancia de ese hábito y ya llegas con él y te facilita mucho las cosas en cuanto a organización, a

capacidad de gestionar un problema, de trabajar en equipo gracias a los trabajos en grupo", ha afirmado Torre, quien aconseja este tipo de formación "a cualquier persona".

Las prácticas en el Banco Santander las afronta "con mucha motivación y muchas ganas de crecer" porque, según ha explicado, es la cuarta generación de su familia que trabaja en el sector. También se muestra con "seguridad y confianza", algo que achaca a las prácticas realizadas en Cesine, centro que recomienda porque "te da la posibilidad de vivir una etapa universitaria en la que te formas y aprendes de manera diferente, mucho más práctica que en cualquier otro sitio".

Además, destaca "el gran crecimiento" que está teniendo el centro y sus "oportunidades" y conexiones con el mundo laboral una vez acabada la carrera.

En 5 años le gustaría "crecer", tener "más responsabilidad" o "estar trabajando en otro país", pero sobre todo haber aprendido "cómo es el oficio en sí" y desarrollar sus capacidades, y estar "orgulloso" por el camino recorrido. "Demostrar que con ganas y con motivación se puede crecer dentro de una empresa y también como persona si uno quiere".