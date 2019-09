Duque destaca el "alto rendimiento" de España frente a otros países europeos en el Horizonte 2020

Publicado 12/09/2019 16:10:00 CET

"Seguiremos apoyando a la comunidad científica en España", asegura el ministro

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha puesto en valor el "tan alto rendimiento" que España ha hecho del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizonte 2020'. "La gente está sorprendida del rendimiento de España", ha aseverado.

Así lo ha afirmado Duque durante su intervención en la clausura del curso 'El futuro Programa Marco de I+D+i de la UE Horizonte Europa desde la perspectiva del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación' que ha tenido lugar este jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Si bien ha matizado que la participación para el futuro de España en el programa marco "no está del todo garantizada" debido a que "se han cambiando muchas formas de distribuir los fondos", el ministro ha asegurado que se seguirá apoyando la innovación en nuestro país. "Seguiremos apoyando a la comunidad científica innovadora de España", ha apostillado.

Del mismo modo, Duque ha explicado que desde la comisión del Ministerio tienen como objetivo llevar a cabo una serie de "acciones positivas", entre las que prevén participar en consultas públicas con científicos e innovadores, a los que ha agradecido su labor aunque ha matizado que "todavía hay trabajo que hacer" y ha llamado a "no dejar de esforzarse" en materia de innovación.

Sobre el programa marco 'Horizonte 2020' Duque ha resaltado que "ha sido un orgullo" asistir a las reuniones en las que ha podido "exponer" que España, a su juicio, "ha asumido muy considerablemente" la normativa del acuerdo. "Hemos tomado acciones proactivas de formación, información y fomento de la creación. Ha funcionado muy bien y continuaremos con esto", ha asegurado.

Asimismo, el ministro ha destacado que, pese a la "escasez de fondos propios" que existe en España, la gente "se ha afanado en conseguir" proyectos europeos.

No obstante, ha recalcado que en Europa "sorprende" que España "no ponga el acento en bajar el listón en materia de innovación. "Si lo tenemos tan alto no necesitamos nada, nadie nos tiene que ayudar", ha apostillado.

En esta línea, Duque ha celebrado que España "se alinea" con otros Estados de la Unión Europea donde se pone la excelencia como "único criterio" a la investigación científica. "Siempre estamos ahí", ha aseverado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a "expandir la excelencia" en Europa y a que nuestro país busque "partners" en el espacio europeo. "España nunca está en contra de iniciativas de ciencia abierta", ha asegurado.

Sin embargo, Duque también ha puesto de relieve algunos de los problemas a los que se ha enfrentado a España en el contexto del programa marco a nivel europeo como ha sido la posición española de "mantener" las ayudas a las pymes y nuevas empresas mediante una subvención en materia de tecnología.

Así, pese a que ha explicado que al principio España tenía una "posición diferente" respecto a países como Alemania u Holanda, estas iniciativas han acabado por "tener bastante éxito" y en cuestión de un año "todo el mundo" apostaba por la financiación compartida.

Por último, el ministro ha abogado por una mayor cooperación europea en materia de investigación científica e innovación y ha asegurado que España "siempre está alineada" con aquellos que abogan por la integración europea. "Queremos siempre más Europa", ha sentenciado.