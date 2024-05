Elma Saiz visitará el jueves en Santander el buque-hospital 'Juan de la Cosa'

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita el próximo jueves 23 de mayo en Santander el buque-hospital 'Juan de la Cosa' del Instituto Social de la Marina (ISM), organismo dependente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una vez a bordo, Saiz recorrerá las instalaciones del buque, que presta asistencia a la flota pesquera española que faena en los caladeros del norte.

Durante la visita, la ministra tendrá la oportunidad de saludar y conversar con los miembros de la tripulación para conocer de primera mano el día a día en el barco, así como los detalles de las intervenciones que realizan. Además, presenciará un simulacro de salvamento a bordo del buque.

Los buques 'Juan de la Cosa' y 'Esperanza del Mar' son navíos del Instituto Social de la Marina que prestan asistencia sanitaria 'in situ' a los trabajadores del mar que lo precisen y lo soliciten, dentro de un área amplia de cobertura y en zonas donde faenan los pesqueros españoles

Son únicos en Europa y, en concreto, el Esperanza del Mar, es el buque-hospital más grande del mundo.

Disponen de una moderna dotación médico-sanitaria y cuentan con quirófanos equipados, así como área de hospitalización en caso de que sea necesario. Además, cuando la gravedad lo requiere, disponen de los medios precisos para la evacuación de los pacientes a tierra de la forma más rápida posible.

Por otro lado, dispensan consultas ambulatorias y por radio y actúan en estrecha colaboración con el Centro Radio-Médico del ISM y con el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo.

Ambos buques del ISM son garantía de seguridad para las tripulaciones de los barcos que navegan en su área de cobertura y, por ello, su labor ha sido reconocida por las Cofradías de Pescadores que les han otorgado distinciones y premios. En concreto, el 'Juan de la Cosa', recibió en septiembre la distinción de honor 'Faro del Pescador' por parte de la Cofradía Virgen del Puerto de Santoña.

Por otro lado, gozan también de prestigio internacional y son referencia mundial. En este sentido, el Instituto Social de la Marina estuvo presente, el pasado noviembre, en el 23rd World Congress on Safety and Health at Work celebrado en Sydney, que eligió como póster oficial del Congreso el presentado por el ISM con la leyenda 'The protection of those who work at sea'. El cartel, seleccionado entre más de 1.100 candidaturas, dio visibilidad al trabajo desarrollado por la entidad gestora del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, sobre todo, a la labor que desarrollan ambos buques sanitarios españoles.