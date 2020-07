Emblemas de Cantabria lucen mascarilla en una campaña para concienciar de las medidas frente al Covid

Aparecen imágenes de sobaos, bolos, vacas tudancas, una lata de anchoas, los bisontes de Altamira, un niño jugando a las palas o Los Raqueros

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Cantabria Respira, formado por cántabros residentes en el extranjero, ha lanzado una campaña llamada 'La distancia nos une' para concienciar de la importancia de respetar las medidas de seguridad frente al coronavirus a través de diferentes pósters en los que aparecen elementos tradicionales de la región llevando mascarillas y con el mensaje de 'El virus no se ha ido'.

Así, en los carteles aparecen imágenes de sobaos, bolos, vacas tudancas, una lata de anchoas, los bisontes de la Cueva de Altamira, un niño jugando a las palas o las esculturas del monumento a los Raqueros de Santander, todos ellos con mascarillas.

Además, los pósters incluyen cada uno un mensaje diferente relacionado con la imagen, como "Sin sobar chaval, ¡que corra el aire!"; "Distancia y mascarilla, para que nadie caiga"; "¿Y tú?¿No te pones la 'mascarilluca'?"; "Guarda las distancias y no me des la lata"; "Distancia hermano, no nos extingamos"; "Pégale duro al virus. Cuanto más lejos mejor" y "No te muevas ni un pelo, que corra el aire".

Se han impreso 10.000 unidades de estos carteles de la campaña para su distribución, y las personas que quieran colaborar en esta tarea podrán conseguirlos en la Consejería de Sanidad --en la calle Federico Vial, 13, de Santander-- para colocarlos en negocios o establecimientos.

La campaña ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, y el representante de Cantabria Respira, Alejandro Gómez, un cántabro recién llegado de Reino Unido.

Este último ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es concienciar de la importancia que tiene el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia social, ya que son gestos simples que "pueden tener consecuencias" si no se respetan.

Además, ha indicado que de esta forma el colectivo

--formado por más de 100 cántabros repartidos por distintos lugares del mundo y que promovió un crowdfundig durante el estado de alarma cuya recaudación se ha destinado a la compra de material sanitario-- aporta "su granito de arena desde la distancia".

En este sentido, ha destacado que viviendo fuera de su región una situación como la provocada por el coronavirus "se siente de otra manera" y "se pasa peor" al no estar junto a sus seres queridos y "saber que están bien".

CAMPAÑA "FRESCA Y DIVERTIDA"

En la misma línea, Navas ha añadido que la campaña es "fresca, divertida" y con elementos que "nos son familiares" a los cántabros a pesar de que sus impulsores hayan trabajado "desde muy lejos", por lo que ha destacado lo "duro" que es estar fuera en una situación como la vivida, sin poder visitar a los familiares.

Así, ha agradecido su solidaridad y ha asegurado que la Consejería de Sanidad está "encantada" de dar su "modesto apoyo" a este tipo de iniciativas ciudadanas y está distribuyendo los carteles en los ámbitos del Gobierno, mientras que el colectivo lo está haciendo en el resto de lugares.