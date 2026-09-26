Se enfrenta a diez años por prender fuego en la casa de su madre en Castro tras negarle dinero para drogas

Archivo - Incendio en un salón de una vivienda - POLICÍA LOCAL - Archivo

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a diez años de prisión que pide para él la Fiscalía de Cantabria por prender fuego en la vivienda de su madre, en junio de 2024 en Castro Urdiales, movido por el resentimiento hacia ella tras haberle pedido dinero para financiar su adicción a las drogas.

Será juzgado el próximo viernes, 2 de octubre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por un delito de incendio con peligro para las personas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma (TSJC).

Según el escrito del ministerio público, el procesado había estado pidiendo dinero a su progenitora con el pretexto de que estaba amenazado por deudas, pero ella no se lo dio. Entonces, él, "con pleno desprecio para la vida e integridad física de sus vecinos y siendo plenamente consciente de que el inmueble estaba habitado por más personas", prendió fuego al salón de la vivienda, aplicando una llama directa sobre un butacón y el lienzo de un cuadro en el suelo.

Añade que el fuego desarrolló un foco de dos metros cuadrados y empezó a salir gran cantidad de humo hacia la escalera exterior, en conexión con las viviendas de las plantas superiores. Un vecino que se encontraba casualmente en la zona, al percatarse desde fuera del incendio, se metió al inmueble y logró sacar de su interior al propio acusado, que estaba "sentado en el reposabrazos del sofá de su salón, contemplando el fuego".

Ese vecino también subió a la segunda planta y rescató a una niña de dos años y a su abuelo, que tenía dificultad para desplazarse.

El forjado del edificio era de vigas y tableado de madera, solo contaba con la escalera comunitaria como zona de evacuación y la vivienda tenía instalación de gas natural, lo que supone mayor riesgo de propagación, señala la Fiscalía. Minutos después de iniciarse el fuego, los bomberos acudieron al lugar y dos horas después se dio por apagado.

CONSUMO HABITUAL DE DROGAS.

Los hechos constituyen un delito de incendio con peligro para las personas con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de anomalía psíquica por drogodependencia, ya que en el momento de los hechos el acusado tenía levemente afectada su capacidad de control de impulsos por el consumo habitual de sustancias.

La pena solicitada por el fiscal asciende a diez años de prisión y la indemnización para la madre por los desperfectos de la vivienda, a 5.031 euros. También solicita que el acusado indemnice al Ayuntamiento de Castro Urdiales por el coste de la labores de extinción.