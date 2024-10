Los estudiantes y docentes cántabros exigen conocer el modelo de examen de la PAU

Educación cree las especificaciones publicadas permiten "saber perfectamente" cómo van a ser las pruebas de acceso a la universidad

SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes y docentes cántabros han secundado este viernes una concentración y paros en diversos centros educativos de la región para exigir conocer el modelo de examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), y han avanzado que seguirán "con la presión" hasta que haya un ejemplo "claro y contundente" sobre lo que se pide al alumnado en Cantabria.

La movilización, convocada por el Frente de Estudiantes y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), ha reunido a unos 200 estudiantes frente a la Consejería de Educación, con pancartas que decían 'Esperando el modelo PAU.¿Lo trae Papá Noel o el Ministerio?', 'No podemos estudiar a ciegas' y 'Basta de incertidumbre, basta de segregación'.

En declaraciones a la prensa, el representante del Frente de Estudiantes, Francisco García, ha lamentado que, a un mes del inicio del curso, siguen sin conocer el modelo de examen, es decir, "un ejemplo de cómo se va a realizar" para poder prepararlo, tanto los alumnos como los profesores.

Según ha señalado, aunque hay "tiempo suficiente" hasta junio, cuando tendrá lugar la prueba, el problema es que están "perdiendo" clase ahora mismo" porque lo que se está impartiendo no saben si va a entrar en el examen o no, o de una forma en la que no lo están practicando.

Se trata de una de la reivindicaciones del colectivo, que también está protestando contra el propio modelo de acceso a la universidad, al considerar que es "una prueba eminentemente segregadora que está discriminando al alumnado, no tanto por criterios académicos, sino fundamentalmente por criterios de clase social".

"La PAU es una especie de parche mal hecho con el que no estamos de acuerdo", ha valorado el secretario de Organización y de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria, Alberto López.

Según ha apuntado, "no es lo mismo estudiar en una clase con una ratio a 20 alumnos que a 30, no es lo mismo si la familia puede pagar unas clases particulares, en el caso de necesitar un refuerzo el alumnado, o si no tiene ese recurso".

Frente a esto, lo que proponen es aumentar la financiación de las universidades públicas, "hasta que entre todo el mundo que quiere estudiar en la universidad", y, paralelamente, "caminar hacia la eliminación de la PAU, lo que está "ligado a la desaparición de las subvenciones a las empresas privadas de la educación".

En otro orden de cosas, el representante sindicalista ha opinado que "no se puede tomar el sistema educativo como una cosa aislada del conjunto de la sociedad porque, incluso aunque se aumentaran las plazas de la universidad pública y se eliminara la PAU, seguiríamos con problemáticas como que gran parte del alumnado no puede acceder a una vivienda, no puede pagarse un alquiler y, por lo tanto, no puede acceder a la universidad".

Para López, se trata de "una lucha que no compete solo al alumnado y al profesorado, sino al conjunto de la clase trabajadora", ha sentenciado.

ESCENARIO DE "TOTAL NORMALIDAD"

Por su parte, a preguntas de los periodistas antes de reunirse con la Junta de Personal Docente, el consejero de Educación, Sergio Silva, se ha mostrado "sorprendido" por esta concentración porque cree que las especificaciones publicadas permiten "saber perfectamente" cómo van a ser las pruebas de la PAU y, además, "no es imprescindible para que se desarrollen las clases con normalidad".

"Con la información que tenemos, a 11 de octubre, es más que suficiente y razonable para desarrollar el curso con normalidad", ha afirmado Silva, que ha apuntado que incluso sin esa información "las clases se pueden desarrollar normalmente" porque "estamos en octubre y la prueba va a ser un 3, 4 y 5 de junio".

Según ha informado, esta semana se ha reunido la Comisión Mixta entre la Universidad de Cantabria (UC) y la Consejería de Educación y se han publicado esas "especificaciones necesarias" para el desarrollo de la PAU de 2025, si bien no se trata, ha especificado, de un "modelo de examen".

Silva ha destacado que Cantabria y Castilla y León ya han publicado esta semana las "especificaciones que permiten concretar el desarrollo y el tipo de prueba que se van a desarrollar", con fechas, criterios de corrección y de calificación, además de cómo van a penalizar los errores gramaticales y las faltas de ortografía en cada una de esas materias.

Ha explicado que se trata del "instrumento técnico que permite aterrizar el currículo, es decir, los contenidos con sus bloques correspondientes y los criterios de evaluación" que van a permitir a los coordinadores de universidad, que se han reunido hoy, que junto con los coordinadores de instituto "desarrollen las pruebas específicas".

En su opinión, "estamos en plazos razonables" y ha recordado que para la PAU de 2024 estas especificaciones se publicaron el 6 de febrero de este año, mientras que las de la PAU de 2025 se han publicado el 9 de octubre, que llevan trabajando desde primavera, sobre todo desde junio.

Por lo tanto, para el titular de Educación el escenario, desde el punto de vista temporal, es de "total normalidad" y le parece "sorprendente" esta manifestación.

LAS ESPECIFICACIONES CONTIENEN "ERRORES"

Cuestionado sobre este asunto, el secretario de Organización y de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO se ha mostrado en desacuerdo con que se puede trabajar con "lo que hay", entre otras cosas porque "los criterios que ha publicado la Consejería, esas especificaciones, también contienen errores".

"Se nota que no son las especificaciones hechas en Cantabria, sino que será algún documento de trabajo que tengan con otras consejerías o con el Ministerio, porque hace referencias, por ejemplo, en la PAU de Historia, a si en el caso del currículo de la comunidad se podrá hacer esta pregunta o esta otra, pero no concreta en qué comunidad está", ha añadido.

A su juicio, se trata de "un documento que han sacado a prisa y corriendo" ante la convocatoria de dicha movilización. "Seguiremos con la presión a la medida en que no haya todavía un modelo claro y contundente de qué es lo que se pide a nuestro alumnado en Cantabria", ha concluido.