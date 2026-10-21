Evacuado anoche un pescador herido de un barco en el puerto de Santoña

Evacuación de un pescador herido en el puerto de Santoña - 112 CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han evacuado anoche a un pescador herido en el puerto de Santoña. En concreto, el afectado estaba en un barco que se encontraba en la mar y que regresó a tierra para que fuera atendido.

Una vez atracado, sanitarios del servicio 061 accedieron a la embarcación donde hicieron una primera valoración. Tras ello, los bomberos del Gobierno de Cantabria lo sacaron de la cubierta, asegurado en una camilla y valiéndose de una autoescala.

Fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.