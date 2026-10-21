Evacuado anoche un pescador herido de un barco en el puerto de Santoña

Evacuación de un pescador herido en el puerto de Santoña
Evacuación de un pescador herido en el puerto de Santoña - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 17:45
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SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han evacuado anoche a un pescador herido en el puerto de Santoña. En concreto, el afectado estaba en un barco que se encontraba en la mar y que regresó a tierra para que fuera atendido.

Una vez atracado, sanitarios del servicio 061 accedieron a la embarcación donde hicieron una primera valoración. Tras ello, los bomberos del Gobierno de Cantabria lo sacaron de la cubierta, asegurado en una camilla y valiéndose de una autoescala.

Fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

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