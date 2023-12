La exposición del Centro Rupestre se inaugurará en enero con posible asistencia de Alberto de Mónaco

Archivo - Vista por fuera del Centro de Arte Rupestre de Cantabria el día de su apertura, a 3 de marzo de 2023, en Puente Viesgo, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Fernández dice que "el mayor peligro" para el Reina Sofía es "el PSOE de Cantabria", porque "ha dado la espalda" a este proyecto



La exposición permanente del Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Puente Viesgo se inaugurará el próximo mes de enero con la posible asistencia del Príncipe Alberto de Mónaco. Lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández (PP), a preguntas del PSOE sobre retrasos en la puesta en funcionamiento de esta muestra, que se han debido a un plazo de licitación "insuficiente" de cinco meses --que hizo el anterior Ejecutivo PRC-PSOE--, ha sostenido.

A su juicio, se trata de un "debate absurdo" porque "lo importante es que el centro ya está terminado y se va a abrir" en enero, aunque no ha podido facilitar una fecha porque "hay que cuadrar la agenda de la presidenta, del director de museo, la mía, y quizá también la del Príncipe Alberto de Mónaco, que en su momento mostró interés por venir a la inauguración" aunque "no sé si finalmente podrá hacerlo o no", ha comentado.

La titular de la Consejería también ha sido cuestionada por las palabras de su homólogo de Madrid sobre la 'no descapitalización' de los museos nacionales, asunto que ha aprovechado para señalar que "el mayor peligro" para el Reina Sofía es "el PSOE de Cantabria", porque "durante años se ha negado a colaborar" con este proyecto, al que "sistemáticamente ha dado la espalda".

A Fernández no le preocupan las palabras del madrileño, pues a su juicio solo ha pedido aclaraciones sobre 'Prado Extendido', y en cualquier caso no cree que eso pueda suponer un problema para el centro asociado al Reina Sofía en Santander, pues el coleccionista José María Lafuente vendió su archivo para que se quedara en Santander, así que "riesgo ninguno".

En otro orden de cosas, la consejera ha asegurado que las exhumaciones en Cantabria están "garantizadas" ya que su departamento va a renovar el contrato suscrito con investigadores en el marco de la Ley de Memoria Democrática y que expiró hace un año. Así, se ha previsto una nueva partida para investigar, de 30.000 euros, porque "por alguna cantidad hay que empezar", y aunque no hay constancia de que se necesite una cuantía mayor, en caso contrario se habilitaría.

Ha detallado que hay media docena de solicitudes pendientes de resolver en la Consejería, que garantizará las exhumaciones siempre que se sepa dónde están las fosas, si los restos son recuperables y que haya voluntad de las familias de querer recuperarlos.

Sobre las cuatro fosas sobre las que se habían contratado arqueólogos para su localización, Fernández ha indicado que dos -la de Tama y la de Anievas- han dado resultado negativo, tanto en la geolocalización por radar como en sondeos manuales, por lo que no han continuado las excavaciones. Y en las otras dos, en Piélagos y Cieza, ni siquiera hay información sobre una posible ubicación, aunque el contrato suscrito en su día se va a reactivar, según ha afirmado.

PIZARRAS DIGITALES

Por otro lado, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha reiterado que su departamento ha cambiado la estrategia de entrega de pizarras digitales en los centros públicos para "evitar la sobreexposición a las pantallas" de los alumnos menores de 8 años. Así lo ha señalado al ser interpelado por el PRC sobre la paralización de la entrega prevista en Infantil y primer ciclo de Primaria para repartirlas entre los centros concertados.

La diputada regionalista María Teresa Noceda ha defendido que se trata de una herramienta "muy necesaria" para los centros públicos y ha opinado que la decisión del Gobierno de cancelar esta entrega "perjudica" a su alumnado, por lo que ha pedido al consejero que las pizarras "lleguen donde tenían que llegar y como estaba propuesto".

Silva ha aclarado que no se trata de "pizarras" sino de "pantallas digitales" y ha sentenciado que la Consejería "no ha paralizado el envío" de las mismas, sino que ha habido "un cambio en la planificación de entrega".

Así, está previsto que las 3.263 pantallas y pizarras digitales, adquiridas con cargo al programa europeo 'EcoDigEdu', con una inversión 9,5 millones, se repartan a partir del Segundo ciclo de Primaria entre un total de 22 centros sostenidos con fondos públicos.

El titular de Educación ha insistido en que el objetivo de esta decisión, que les ha "costado mucho", es "evitar la sobreexposición a las pantallas" de los alumnos. "Nosotros no prohibimos nada, los centros si quieran usar pantallas digitales, las que tengan en las aulas de Infantil, lo usarán, nosotros lo que hacemos es no ahondar el problema distribuyendo más pantallas digitales", ha manifestado.

Asimismo, Silva ha apuntado que se ha escrito una carta a los centros y que se han reunido con los 137 directores de los centros públicos afectados para explicarles las razones y crear un debate en torno a este asunto.

"Es una simplificación burda decir que les quitamos las pantallas a los niños de la Educación Infantil de la pública para destinársela a los niños de la Educación Infantil, que no es así, de la concertada. Lo que hacemos es intentar mejorar la educación e intentar generar debate de un problema que nos concierne a todos", ha defendido.

CANTABRIA DEFIENDE SUS INTERESES EN EUROPA

En la sesión también ha sido interpelada la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, sobre políticas comunitarias con interés para Cantabria tratadas durante el 158 Pleno del Comité Europeo de las Regiones celebrado los pasados 29 y 30 de noviembre.

A instancias del PSOE, la titular de la Consejería ha señalado que "todos" los asuntos tratados en ese foro son "de interés" para esta comunidad autónoma, y por eso -ha añadido- estaba representada la región en Bruselas, para escuchar, participar y votar en diferentes asuntos y para "seguir defendiendo a Cantabria en Europa".

Es a esto a lo que va el Ejecutivo autonómico, ha dicho Urrutia, que ha afeado a los socialistas que ellos vayan "a tratar con delincuentes", en referencia a Puigdemont. "Yo he ido a Europa con el aval del ochenta por ciento este Parlamento. Con el suyo no. Y no lo quiero", ha expresado Urrutia al PSOE, para censurar sus postulados e intervenciones -como la de Pedro Sánchez- en Bruselas, y por la que a su juicio deberían sentir "vergüenza y bochorno". "Vamos a ir a Europa a trabajar por y para Cantabria. Y vamos a seguir yendo", ha zanjado.

SODERCAN

Por otro lado, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha indicado que el Consejo de Administración de Sodercan ha decidido, por unanimidad, dejar desierto el proceso de selección para cubrir el puesto de director general de esta empresa pública, y ha aprovechado para destacar la apuesta por el "talento interno" de esta Sociedad Regional para el Desarrollo de Cantabria como "la mejor" manera de lograr su primer objetivo: la atracción de inversión a la región, para lo que cuenta con presupuesto "cinco veces" superior.

El titular de la Consejería, de la que depende esta entidad, ha respondido así en la sesión a varias preguntas del PRC, planteadas por su antecesor en el cargo, el regionalista Javier López Marcano, y al que ha precisado que la persona seleccionada declinó el ofrecimiento por escrito y ni siquiera se llegó a firmar el contrato.

También le ha indicado que hay que respetar los criterios, tanto del órgano de valoración como del consejo de administración de SODERCAN, al tomar decisiones que son "ajustadas a derecho".

Por eso, y tras valorar que la empresa pública se ha dotado de una plantilla "sencilla y profesional" y de un presupuesto "más inversor", Arasti ha concluido indicando a Marcano que "con un buen equipo y un buen presupuesto puede Usted estar tranquilo. Yo, desde luego, lo estoy", ha concluido.