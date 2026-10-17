Felipe Piña será presentado como candidato a la Alcaldía de Santander el miércoles

Archivo - El secretario general del PRC en Santander y portavoz del Grupo Municipal Regionalista, Felipe Piña - PRC SANTANDER - Archivo

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, será presentado como candidato a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones de mayo de 2027 este miércoles, 21 de octubre.

En un comunicado, la formación regionalista ha detallado que el acto se desarrollará a las 19.00 horas en el Gran Casino del Sardinero, con acceso libre para el público hasta completar aforo.

El PRC ha recordado que la designación de Piña se produjo de manera automática el pasado mes de septiembre, al convertirse en el único militante en registrar formalmente su candidatura durante el proceso de elecciones primarias abierto en la agrupación de la capital cántabra.

Bajo el lema 'Santander lo merece', el acto del próximo miércoles contará con la presencia de vecinos, simpatizantes y representantes institucionales y estará concebido como un "foro de escucha de las necesidades y los intereses reales de los santanderinos y sus barrios" y en él se desgranarán una serie de propuestas orientadas a que Santander "recupere el pulso".

Piña ha afirmado que su proyecto posee "una indiscutible vocación integradora y vecinal" y ha reiterado que se presenta dispuesto a ganar las elecciones municipales como "el candidato de todos los santanderinos".

De esta manera, su programa se centrará "de forma prioritaria" en todos los barrios de la ciudad, dando continuidad a la línea de "escucha activa y defensa de los intereses de los vecinos" que desempeña en su labor como concejal en el Ayuntamiento desde 2023.

Con esta designación, los regionalistas apuestan por una "alternativa de gobierno" centrada en los intereses de los vecinos de Santander y en el desarrollo de sus barrios, frente al actual modelo de gestión que se traduce en una "ciudad escaparate y masificada" que está provocando de forma progresiva la "expulsión de los vecinos".

De cara a los próximos meses, el candidato regionalista ha adelantado que tiene previsto intensificar las rondas de reuniones con diferentes colectivos sociales, culturales y empresariales de Santander con el objetivo de perfilar el programa electoral definitivo.

Piña ha subrayado que su meta es estructurar "una hoja de ruta con medidas factibles y compromisos que se puedan cumplir", desmarcándose de lo que califica como "las promesas incumplidas y el humo" que achaca a la gestión de la actual alcaldesa, Gema Igual (PP).