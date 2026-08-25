Fomento destinará 470.000 euros a la renovación del mirador del puerto de Laredo

El consejero de Fomento, Roberto Media, en el puerto de Laredo, acompañado por el alcalde, Miguel González - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería aprueba el proyecto y el inicio de los trámites para contratar la actuación, que durará cuatro meses SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado el proyecto para la renovación del mirador del puerto de Laredo, así como el inicio de los trámites que permitan contratar estos trabajos, que cuentan con un presupuesto base de licitación de 470.221 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Se prevé sustituir la totalidad del pavimento de madera existente en el mirador, que actualmente presenta un "importante deterioro debido a las deformaciones provocadas por las dilataciones y a su deficiente anclaje a la estructura de hormigón que sirve de soporte", ha explicado el Gobierno en un comunicado.

El titular del ramo, Roberto Media (PP), ha destacado que este proyecto supondrá la "mejora integral" de este espacio.

Los trabajos comenzarán con la retirada de las barandillas de acero perimetrales y de la actual tarima de madera. Posteriormente, se instalará un nuevo pavimento que combinará tarima y losas de hormigón prefabricado, además de reforzar las zonas destinadas a la estancia de los usuarios.

El proyecto contempla también la creación de nuevas zonas de estancia equipadas con mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio del puerto de Laredo.

El Gobierno ha explicado que esta actuación se enmarca en su apuesta por conservar y mantener en buenas condiciones las instalaciones portuarias de Cantabria, como recoge el Plan de Puertos.