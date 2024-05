Fomento pide al Estado "más tiempo y flexibilidad" para ejecutar los fondos europeos de conectividad digital

"Por mucho dinero que se ponga, no se puede ejecutar la orden. El plazo es ridículo y se necesita más flexibilidad", señala Media



SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha exigido este jueves al Gobierno de España "más tiempo y más flexibilidad" así como una ampliación del plazo para poder repartir los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito de la conectividad digital, que tienen que estar ejecutados antes del 31 de diciembre de este año. "Por mucho dinero que se ponga, no se puede ejecutar la orden. El plazo es ridículo y se necesita más flexibilidad".

Declaraciones que Media ha realizado tras su participación, esta tarde, en la Conferencia Sectorial de Transformación Digital en la que el Ejecutivo central ha trasladado a las comunidades autónomas su intención de modificar y ampliar la financiación de los tres reales decretos aprobados en noviembre de 2021 destinados a reforzar la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, el programa de emisión de bonos para colectivos vulnerables y la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

Una modificación que, sin embargo, no implicará la ampliación del plazo para ejecutar las ayudas. "Está muy bien aportar más dinero, pero si el programa no ha funcionado antes, y no se nos da más tiempo, no va a servir de nada", ha argumentado el consejero.

Durante su intervención, de la que informa el Gobierno regional en un comunicado, Media ha señalado que, en el caso de las ayudas para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, "durante los 16 meses que la convocatoria estuvo abierta en la anterior legislatura no se presentó ni una sola solicitud". "Es un programa que estaba muy mal diseñado desde el principio y por eso no ha funcionado en ninguna comunidad autónoma", ha abundado.

Para el titular de Fomento es "un clamor" que el plazo que se ha dado para ejecutar los fondos, 31 de diciembre de 2024, "es insuficiente" y por eso ha solicitado que se amplíe.

FALTA DE TIEMPO

Durante la Sectorial, presidida por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González, y en la que han participado todas las comunidades, la gran mayoría de representantes autonómicos han coincidido con Media en la falta de tiempo que existe para ejecutar estos fondos, a pesar de que el Estado tiene intención de ampliar las partidas que estaban previstas inicialmente, dando de plazo hasta el 30 de junio de 2025 para justificar las ayudas que se aprueben. Por todo ello, Cantabria ha votado en contra de la modificación de estos tres reales decretos.

Durante su turno de intervención, Media ha asegurado que "resulta surrealista que las comunidades autónomas estemos buscando fórmulas para no recibir dinero de fondos europeos" y ha considerado "un absoluto fracaso y una demostración flagrante de que estos cambios no nos llevarán a ningún sitio".

El consejero también se ha quejado de lo "lesivos" que son estos tres reales decretos para las comunidades autónomas ya que todo el dinero que no se ejecute tendrá que ser devuelto al Estado con intereses.

"No puede ser que además de los problemas que tenemos para dar las ayudas nos acabe costando dinero. Desde la colaboración institucional pedimos desde Cantabria que se reconduzca esta propuesta y se establezcan otras condiciones y otros plazos", ha concluido.