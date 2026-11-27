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SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fundación Cultura en Vena pondrá en marcha de sus programas artísticos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una iniciativa que tiene como objetivo integrar la cultura en el ámbito sanitario, contribuir al bienestar de pacientes, familiares y profesionales sanitarios, y generar nuevas oportunidades laborales para el sector.

El Ayuntamiento de Santander colabora con la fundación, cuya convocatoria de empleo ha dado a conocer este viernes la concejala de Cultura, Noemí Méndez. Está dirigida a músicos profesionales, mediadores y gestores culturales de la ciudad y su entorno, que podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 22 de enero.

Por primera vez, Valdecilla incorporará los programas de Cultura en Vena, que incluyen exposiciones de arte visual, sesiones de mediación cultural, talleres de escritura y actuaciones musicales en directo, adaptadas a las necesidades y características del entorno sanitario.

Entre las iniciativas que desarrollará la fundación se encuentran el programa Arte Ambulatorio, que propone nuevas lecturas de obras de arte desde la perspectiva de la salud y el bienestar, y el programa Músicos Internos Residentes (MIR), que acerca la música en directo a diferentes espacios hospitalarios.

Todas las actividades se desarrollarán respetando los ritmos asistenciales y las indicaciones de los profesionales sanitarios, favoreciendo espacios de encuentro, escucha, acompañamiento y conexión emocional.

El proyecto, que cuenta también con el apoyo de Reale Foundation y la Asociación Española Contra el Cáncer, se enmarca en una línea de trabajo respaldada por investigaciones científicas y por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce el potencial de las prácticas artísticas para contribuir a la salud y al bienestar de las personas.

Los profesionales interesados podrán presentar sus candidaturas a través de la página web de Cultura en Vena. Las bases de la convocatoria y los formularios de inscripción están disponibles en https://www.culturaenvena.org/convocatoria-empleo-santander/

Méndez ha destacado el "doble valor" de esta iniciativa, que permite acercar la cultura a personas que atraviesan momentos "de especial vulnerabilidad" y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios de desarrollo profesional para los creadores y agentes culturales de la ciudad.

"La cultura tiene una enorme capacidad para transformar la vida de las personas, generar bienestar y acompañarnos en los momentos más difíciles. Con iniciativas como esta contribuimos a que esté presente también en espacios en los que puede tener un impacto especialmente significativo, como son los hospitales", ha señalado. Asimismo, la edil ha puesto en valor la apuesta del proyecto por el talento local y la profesionalización del sector cultural.

"Santander cuenta con un tejido cultural de gran calidad y queremos seguir favoreciendo iniciativas que permitan a nuestros profesionales ampliar sus horizontes laborales, explorar nuevos ámbitos de actuación y poner su talento al servicio de la sociedad", ha añadido.

El Ayuntamiento contribuirá a la difusión y promoción de la convocatoria a través de sus canales y soportes de comunicación municipales, con el objetivo de facilitar que la información llegue al mayor número posible de profesionales del sector cultural.