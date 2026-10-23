Fundación Racing fleta autobuses desde tres puntos de Cantabria para que los abonados puedan desplazarse a El Sardinero - REAL RACING CLUB

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, fletará autobuses de la compañía ALSA para que los abonados racinguistas de esta temporada puedan viajar "de manera más cómoda, económica y sostenible" a los próximos partidos de LaLiga EA Sports que se celebren en los Campos de Sport.

La iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada en la pasada campaña, pero ahora la propuesta va más allá y se llevará a cabo en los encuentros que el Racing disputará frente al Deportivo, el Athletic Club, Osasuna y el Celta.

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los aficionados, la Fundación ha puesto a disposición de los abonados tres rutas de autobús conforme a las identificadas prioritarias en el Plan de Movilidad Sostenible verdiblanco aprobado en 2025, con origen en Castro Urdiales, Reinosa y Sarón, todas las cuales finalizarán en el estadio.

El acceso a estas rutas se realizará mediante una tarjeta que cuesta 19 euros -para los cuatro partidos- y que podrá adquirirse exclusivamente online.

La Fundación asume el 50% del importe para favorecer la movilidad sostenible de los abonados, lo que supone "un importante apoyo económico a esta iniciativa ecológica", ha destacado la entidad en un comunicado.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, en el marco de la estrategia 'Racing Sostenible' y contribuirá a "fomentar la movilidad sostenible los días de partido en los Campos de Sport, así como a reducir la huella de carbono del club en consonancia con los objetivos medioambientales establecidos por LaLiga".