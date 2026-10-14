La Fundación Racing pone en marcha un proyecto para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos

César Anievas, César Pascual y Amaya Saiz - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club, junto con la Fundación Marqués de Valdecilla y el Servicio de Oncología del hospital, ha puesto en marcha el programa 'Racing Walking Fútbol' a través del que pacientes oncológicos entrenan durante dos días a la semana y con el que se busca mejorar su calidad de vida tanto a nivel físico como emocional y social.

"Un equipo para que nadie pase dificultades solo", ha indicado este martes en rueda de prensa el director de la Fundación del conjunto verdiblanco, César Anievas, quien ha presentado la iniciativa junto con el consejero de Salud, César Pascual, y la oncóloga, Amaya Saiz.

Según han indicado, el proyecto ha comenzado recientemente con 14 participantes y la intención es que aumente el número de jugadores.

Los entrenamientos se llevan a cabo los lunes y jueves, durante casi dos horas, en las instalaciones del pabellón exterior de La Albericia.

Su metodología es "muy sencilla": se juega andando y no se permite el contacto físico ni levantar el balón, ha explicado Anievas, que ha afirmado que se trata de un deporte "realmente seguro para ellos".

Al respecto, ha incidido en que se trabaja "mucho" el aspecto físico, la fuerza, los equilibrios, la flexibilidad y aquello que se recomienda desde Valdecilla.

"Nos amoldamos a lo que nos piden desde el hospital", ha resumido el director de la Fundación Racing, que ha resaltado la importancia de la coordinación con los profesionales. Además, ha puesto en valor la colaboración en éste y otros proyectos que la entidad racinguista desarrolla junto con la Fundación Marqués de Valdecilla y la Consejería de Salud.

Ha afirmado que la idea de 'Racing Walking Fútbol' es generar un grupo, "una comunidad, un equipo", y que en un futuro puedan haber encuentros y partidos con otras fundaciones, ya que por ejemplo las del Sporting de Gijón o el Athletic de Bilbao disponen de programas similares. "Quién sabe si en el futuro tenemos la oportunidad de ir hasta una liga (...). La ilusión la tenemos intacta", ha dicho.

En cuanto a los beneficios que aporta la iniciativa a los participantes, Anievas ha destacado la "importante" ayuda que les ofrece para mejorar su calidad de vida y, en concreto, ha precisado en sentirse acompañados y con más confianza. "Lo más importante no es formar un equipo en el que ganemos partidos, sino un equipo en el que nadie tenga que pasar dificultades solo", ha resumido.

"Siempre decimos que en los partidos estamos muy preocupados por los resultados, por las victorias o las derrotas, pero en realidad los partidos más importantes se juegan fuera de El Sardinero y creo que el Racing tiene que estar presente en ellos", ha dicho para afirmar que este proyecto "ha llegado para quedarse".

En la misma línea, el consejero ha hecho hincapié en que cuando alguien es diagnosticado de cáncer "termina sintiendo que su única identidad no es la de la persona, sino la de paciente", y deja a un lado su vida social.

Por ello, ha valorado la importancia de esta iniciativa para que ese paciente, "vuelva a sentirse parte de un equipo".

"Gracias por entender que una camiseta puede representar pertenencia, que un entrenamiento puede devolver una cita ilusionada en el calendario o que un compañero puede ayudar a recuperar las ganas de participar", ha agradecido Pascual a los promotores del proyecto.