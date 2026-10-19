La Gala de Hostelería de Cantabria se celebrará el 25 de noviembre en el Palacio de Exposiciones

Archivo - La 42ª Gala de Hostelería de Cantabria - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acogerá el 25 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la Gala de Hostelería de Cantabria, una celebración que pondrá en valor el trabajo, la dedicación y el compromiso de los profesionales que contribuyen al desarrollo del sector en la región.

En un comunicado, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) ha destacado que en la gala se reconocerá la trayectoria profesional de cuatro empresarios del sector y entregará sus principales galardones en una cita que reunirá a representantes de la hostelería regional.

En esta edición, los reconocimientos a la trayectoria empresarial recaerán en Fernando Tovar Moreno, del Mundial (Torrelavega); Jose Silvino Clemente, del Paseo del Mar (Laredo); Emiliano Martín y Josefina Casado Palencia, de Las Quebrantas (Somo), y Carlos Orta Traverso, del Albergue El Portalón (Vega de Liébana).

El acto arrancará con la intervención del presidente de la AEHC, Eduardo Lamadrid, y continuará con la entrega de los diferentes galardones que distinguen la labor de empresarios, trabajadores y entidades vinculadas a la hostelería cántabra.

El Premio 'Empresario del Año' será para Nacho Solana, al frente de los restaurantes Solana y Pico Velasco, mientras que el reconocimiento a 'Joven Empresaria' reconocerá el trabajo de Valeria Leal y Rafaela Pierobón, del proyecto Hilo Ruente.

Por su parte, el galardón 'Empresa Comprometida' recaerá este año en Camarsa. El reconocimiento al 'Trabajador del Año' distinguirá a Fructuoso Fernández, conocido como Fortu, del restaurante La Bombi, en Santander.

La entrega de premios concluirá con el Premio HORECA, una distinción que reconoce a empresas o instituciones que contribuyen a proyectar y promocionar la imagen de Cantabria fuera de sus fronteras.

En esta ocasión, el jurado ha decidido conceder el galardón al futbolista Sergio Canales, quien recibirá la estatua del escultor José Cobo Calderón.

Tras la ceremonia, los asistentes podrán compartir un cóctel acompañado de música en directo, que pondrá el broche final a una noche dedicada al reconocimiento de la trayectoria y el compromiso de los profesionales de la hostelería de Cantabria.