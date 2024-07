García Montero: "En la sociedad actual se ha mercantilizado el tiempo"

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor, poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha lamentado que en la sociedad actual "se ha mercantilizado todo" hasta "el concepto de tiempo" que "se ha convertido en un producto de usar y tirar".

Y es que, a su juicio, ahora "parece que hay que vivir en el instante" como si fuese una forma de "borrar el pasado" lo que evidencia que hay "una falta de diálogo generacional" en la sociedad, con adultos que creen que los jóvenes no hacen las cosas bien "porque no tienen los intereses que tenemos nosotros" y jóvenes que piensan que "no tienen nada que aprender de los mayores", ha considerado García Montero.

"Pienso que hay mucho que aportar como una herencia del pasado que se recibe en el presente, no para repetir el pasado sino para responder a lo que se produce ahora", ha dicho el director del Instituto Cervantes una rueda de prensa este martes en el marco de los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander donde está impartiendo un taller de poesía del Aula Pedro Salinas.

Acompañado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades de la UIMP, Matilde Carlón, García Montero ha ensalzado que volver cada verano al Palacio de la Magdalena, donde recala desde hace 40 años primero como alumno y luego como ponente, "es reencontrame con poetas, escritores y referentes" que han marcado su trayectoria.

Un reencuentro con tiempos pasados que es lo que ha evocado su discurso durante la rueda de prensa, en la que ha señalado que "la relación con el tiempo", entre presente, pasado y futuro, debe ser de "calma y reflexión" algo que es "fundamental tanto en la vida como en la poesía".

Sobre el estado actual de la poesía, precisamente ha destacado que "la poesía está en movimiento como la vida" y ha considerado que se está haciendo buena poesía en España y en Latinoamerica, y es que ha abogado por "no mirarnos el ombligo" y mirar en conjunto al mundo hispanohablante.

"Somos el 8%, el segundo idioma con más hablantes nativos, solo por detrás del chino mandarín. 500 millones de personas", ha reivindicado el director del Instituto Cervantes, que ha llamado a "vernos como un todo y no perdernos nada de esa inmensa riqueza".

García Montero recibirá este jueves, 11 de julio, a las 19.00 horas, en un acto en el Paraninfo de La Magdalena, el tercer Premio Pedro Salinas de la UIMP, un reconocimiento por el que ha dicho sentirse muy agradecido ya que Salinas fue uno de los autores que marcaron su formación poética.