El gerente de Valdecilla dice que el impacto de los paros médicos es similar al de ayer, "menor del 30%"

Publicado 14/05/2019 13:03:26 CET

El lunes se suspendieron 14 cirugías de las 70 previstas

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Hospital Valdecilla, Julio Pascual, ha manifestado que los paros médicos convocados para este martes en los hospitales están teniendo un seguimiento y un impacto "similar" al de ayer, cuando fueron secundados por "menos del 30 por ciento" de los profesionales, según sus datos.

Así ha respondido Pascual a preguntas de la prensa sobre cómo están afectando los paros a las consultas y a la actividad médica del hospital, aunque ha destacado que aún no hay datos finales.

Así, ha dicho que hasta que no termine el día no se conocerá el número de pacientes que se van a intervenir, pero que está ocurriendo "prácticamente lo mismo" que ayer, cuando se suspendieron 14 cirugías, ya que estaban previstas 70 y finalmente se llevaron a cabo 56.

Además, ha indicado que los paros fueron secundados ayer por 192 profesionales de 674 en total, lo que supone "algo menos del 30 por ciento".

En cuanto a cómo se están gestionando las anulaciones de las consultas, ha explicado que no es posible avisar con antelación a los pacientes de si van a ser atendidos o no, ya que desde el hospital deben "garantizar el derecho a hacer la huelga y a no hacerla".

Por ello, cuentan con unos servicios mínimos para "garantizar" la atención a todos los pacientes urgentes y no demorables.

Por otro lado, en cuanto a los paros en los centros de salud --en este caso convocados de 12.00 a 15.00 horas, mientras que en los hospitales han sido de 8.00 a 10.00 horas-- ha explicado que se había preparado un dispositivo de refuerzo para posibles incidencias desde las 12.00 horas hasta primera hora de la tarde.

No obstante, Pascual ha destacado que no ha sido necesario utilizar ese refuerzo a pesar de ser lunes, "un día un poco más conflictivo que el resto de la semana" y en el que los datos del servicio de urgencias han sido "incluso mejores que muchos otros lunes".