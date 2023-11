El Gobierno de Cantabria inicia los trámites para la futura Ley de Simplificación Administrativa

Se plantea una posible regulación que limite el consumo de bebidas energéticas por menores en entornos como el educativo o el deportivo



SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado ya los trámites para iniciar la elaboración de una Ley autonómica de Simplificación Administrativa y esta semana, previsiblemente el jueves 23, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la convocatoria de consulta pública.

Así lo ha anunciado, en respuesta a unas preguntas de Vox en el Pleno, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP).

Ha asegurado que el Gobierno regional trabaja para suprimir "todos los trámites que pueda", sobre todo aquellos que sean "obsoletos", "innecesarios", "ineficientes" o que dilaten los trámites o la resolución de expedientes.

Urrutia ha recordado que ya se han empezado a adoptar medidas de reducción de trámites o simplificación administrativa en distintos ámbitos, algunas de las cuales introducidas a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2024 --la ley de acompañamiento--.

Según ha dicho, se han identificado más de 1.100 expedientes de relación del Gobierno con los ciudadanos y se ha señalado que "al menos el 40% de los procedimientos tienen anomalías" o cuestiones a mejorar.

La consejera ha reprochado a Vox que se dedique a acusar al Gobierno actual de "inacción" cuando ha "hecho más en cuatro meses que otros en cuatro años" y le ha instado a realizar aportaciones para la simplificación.

REGULACIÓN CONTRA CONSUMO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS POR MENORES

Por otra parte, el titular de Salud, César Pascual, ha anunciado, a preguntas del PRC, que el Gobierno regional llevará a cabo una "estrategia específica" de prevención y gestión del riesgo del consumo de bebidas energéticas en niños y adolescentes y "valorará" la posibilidad de implantar una regulación "limitativa en determinados entornos", como el educativo o el deportivo.

Sin embargo, ha subrayado que la regulación de este tipo de cuestiones es "compleja" y la comunidad autónoma va a optar por ser "prudente".

Ha reconocido no puede ir a una "prohibición total porque supera las competencias" y están autorizadas por el Ministerio y además considera que la "mera prohibición, al final si no va acompañada de otra serie de medidas, por sí sola no tiene ningún efecto".

Según ha dicho, la comunidad va a "estar monitorizando el tema", sobre el que, según ha dicho, no se ha pronunciado el Ministerio ni la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, trabajará en el marco preventivo y analizará la posibilidad de establecer una regulación y trabajar en el marco preventivo.

Pascual ha subrayado los riesgos que suponen este tipo de bebidas energéticas y ha señalado que no solo llevan altas dosis de cafeína, sino otros productos como la taurina y una sustancia que es una especie de glucosa, "el elemento más adictivo que existe, más que la heroína".

Además, según ha dicho, se asocia con otro tipo de conductas de riesgo, como el consumo de alcohol . Y es que, según ha dicho, este tipo de bebidas permite mantenerse despierto incluso bebiendo alcohol y puede permitir llegar "a la borrachera completamente despierto", sin padecer la habitual somnolencia, lo que contribuye a que la persona siga bebiendo más.

PABLO PALENCIA: "LAS AYUDAS A LA PAC ESTÁN ASEGURADAS"

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, ha afirmado que "las ayudas a la PAC están aseguradas" ya que la previsión de pagos del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común solicitadas este año se ha comunicado "en tiempo y forma" al Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), por lo que se va proceder el abono de las mismas.

Es más, "la próxima semana" los ganaderos de la comunidad empezarán a cobrar ayudas de la PAC, después de que -como ha destacado- el actual Gobierno autonómico del PP haya sacado "en tres meses" la orden necesaria para convocarlas.

Así lo ha señalado el consejero del ramo en el Pleno, tras ser interpelado acerca de este asunto por su antecesor en el cargo, el regionalista Guillermo Blanco, y en respuesta además a cuatro preguntas del PSOE, formuladas por la diputada Eva Salmón.

El parlamentario del PRC ha interpelado al consejero del PP sobre los criterios de gestión de las ayudas de la PAC y las derivadas del PDR (Programa de Desarrollo Rural) para seguir contribuyendo al desarrollo y la competitividad del sector agroganadero.

Palencia ha rechazado las críticas sobre el calendario de pagos que ha hecho Blanco, que ha destacado que el anterior Gobierno, de coalición con el PSOE, "siempre" lo cumplió, subrayando que antes del 30 de noviembre pagó el adelanto.

En una primera respuesta, Palencia se ha limitado a comentar que el Ejecutivo autonómico "no tiene criterio" en la materia y "lo único" que tiene que hacer es aplicar la normativa nacional y comunitaria, para "cumplir los calendarios" de pago establecidos.

Ya en el turno de réplica de la interpelación, ha indicado que el Ejecutivo 'popular' ha tenido que "resolver un problema" que, según ha dicho, Blanco generó "a todos los ganaderos" de la región, porque tardó "tres meses" en sacar la orden para convocar dichas ayudas, tal y como trasladaron las organizaciones al consejero en la última Mesa Agraria, que llevaba "tres años" sin reunirse, ha remachado.

"Era imposible tramitar el anticipo", se ha quejado Palencia, para recriminar a Blanco la "herencia" recibida y que algo que "normalmente" se hace en el mes de diciembre no se publicara hasta el de marzo.

En este punto, ha destacado que su departamento ha sacado adelante esa resolución y que lo ha hecho "pactando con el sector" en varios encuentros, en los que se han tenido en cuenta diferentes opciones y se ha apostado por la que los ganaderos han considerado "mejor" para ellos.

Así, gracias a ese "ejercicio de gestión", se ha acordado pagar el 50% de las ayudas directas más las anticipadas, según ha comentado el consejero, que en todo caso, y ya durante las preguntas planteadas por el PSOE, ha insistido en que "el saldo real de la ayuda está asegurado".

CENTRO INTEGRADO DE FP NÁUTICO-PESQUERO DE LAREDO

Además, en el Pleno, el consejero de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, ha anunciado que está previsto que las obras del centro integrado de FP Náutico-Pesquero de Laredo finalicen a finales del próximo febrero y entrará en funcionamiento en el curso 2024/2025.

Silva ha indicado que la entrada en funcionamiento de este centro permitirá "paliar una anomalía" que convertía a Cantabria en la única comunidad autónoma con costa que no tenía un centro náutico pesquero para impartir formación en este ámbito, al margen de la "pequeña oferta" que hasta ahora hay en el centro integrado número uno.

Ahora se impartirán cinco ciclos formativos de la familia náutico pesquera, que serán los de técnico de navegación y pesca de litoral; técnico superior de transporte marítimo; en mantenimiento y control de máquinas; en organización y manteminimiento de maquinaria y título profesional básico de mantenimiento de embarcaciones y la posibilidad de 29 certificaciones profesionales, entre otras.

CAMPO DE REGATAS DEL PANTANO DEL EBRO

Por otra parte, a preguntas del PSOE, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, no ha podido, a preguntas del PSOE, dar una fecha cierta para iniciar la construcción del Campo de Regatas del Pantano del Ebro, aunque ha asegurado que existe el compromiso de llevar a cabo la actuación como muestra que está incluida en el anexo de inversiones de los Presupuestos autonómicos de 2024.

Ha reconocido que han surgido una "serie de contratiempos" en el proceso de licitación, que ya quedó desierto una vez y podría quedar una segunda.