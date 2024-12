El Gobierno cántabro, "muy cabreado" con la negativa de llevar la UME a Picos: "No ha pasado en la vida"

Insta a Delegación del Gobierno a "dar explicaciones" ante un hecho "insólito"

SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Protección Civil del Gobierno de Cantabria están "sorprendidos" y "muy cabreados" con la decisión de no incorporar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la búsqueda del joven montañero leonés de 23 años desaparecido en Picos de Europa desde hace cuatro días.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, considera que la negativa de la Delegación del Gobierno en Cantabria a la petición de auxilio cursada a última hora de este jueves por el Ejecutivo autonómico y también por Asturias es "un palo tremendo" y "no ha pasado en la vida".

La respuesta de la Delegación se basa en un informe de la Guardia Civil que indica que "en estos momentos hay efectivos suficientes y posibilidad de ampliarlos", por lo que rechaza desplazar a los militares. Un hecho que para Urrutia "es insólito", y ante el que cree que quien debe dar explicaciones es la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.

Fue ella quien, según la consejera, llamó a las doce de la noche para comunicarle que los efectivos "no van a venir", a la vez que se recibió un correo electrónico indicando que "no es necesario porque ya hay suficientes medios desplegados" en el operativo.

"Me parece tremendo, me sorprende y de verdad que me cabrea y mucho", ha valorado Urrutia este viernes en declaraciones a los medios, a los que ha asegurado que "nunca se ha denegado que la UME, que está especializada en montaña, que conoce el terreno, pudiera acudir a nuestra comunidad autónoma".

Por ello se ha preguntado "qué estará pensando la familia" del desaparecido y ha defendido que "es nuestra obligación movilizar todos los instrumentos" ya que las primeras horas en cualquier búsqueda "son cruciales", más en este caso dadas las condiciones orográficas y meteorológicas, en una zona a 1.800 metros de altura y con nieve.

Es por ello que, tras la valoración del terreno por parte de los técnicos tanto de Asturias como de Cantabria, éstos consideraron necesario este jueves contar con una movilización mayor, instalaron en Sotres en Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los medios de ambas comunidades y pidieron la movilización de la UME.

Incluso, según ha dicho, los responsables asturianos hablaban de la posibilidad de contar con 20 militares de esta Unidad y "contábamos ya con ellos" en la organización de las labores para esta jornada.

En este punto, Urrutia ha subrayado que la petición no ha partido ni de ella ni de su homólogo asturiano sino de los técnicos que están in situ en el PMA.

Y ha comparado este caso con el rescate de los dos espeleleólogos perdidos en una cueva de Soba en junio, porque "allí apareció la UME entera" pese a que el espacio era "mucho más reducido, sabíamos por dónde teníamos que entrar y por dónde podíamos salir".

"En esta zona, de amplísima magnitud y de una situación meteorológica tremenda, es mucho más difícil y por eso necesitamos mucho más medios. La que tiene que explicar por qué dice que no, ahora, cuando hace seis meses dijo que sí a ayudar en una cueva, es la delegada del Gobierno", ha reiterado.

La titular de Presidencia también ha aludido a la emergencia sufrida recientemente en España por la DANA, lamentando que "parece mentira que con lo que vivimos hace dos meses en este país no hayamos aprendido nada. Parece mentira que alguien sea capaz de decir que no a la búsqueda de un joven de 23 años".

En todo caso, ha ensalzado la coordinación que están teniendo Asturias y Cantabria y ha agradecido la actitud del consejero de Fomento asturiano, Alejandro Calvo.

"Es de sentirse orgullosos que cuando se plantea un tema en este sentido, un día de Navidad por la tarde, seamos capaces dos comunidades autónomas de ponernos de acuerdo, como nos hemos puesto, y de ayer a las ocho de la mañana ya estar activado todo el operativo con el PMA".

Todo para que "venga el Ministerio y la delegada del Gobierno ante la petición de auxilio de dos comunidades autónomas a decirnos que no sin razones de ningún tipo", ha denunciado Urrutia.