El Gobierno consolida el Programa de Hibridación en Competencias Digitales de la UC al que destina 150.000 euros

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SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria dará continuidad al Programa de Hibridación en Competencias Digitales de la Universidad de Cantabria (UC), una iniciativa impulsada por la Consejería de Industria junto a la institución académica y el sector TIC de la región, para complementar la formación universitaria y mejorar la empleabilidad de los estudiantes.

El Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión una subvención nominativa de 150.000 euros a la UC para continuar desarrollando este programa, que permite al alumnado incorporar formación especializada en competencias digitales de manera complementaria y paralela a sus estudios de grado.

En nota de prensa, el Ejecutivo ha incidido en que el Programa de Hibridación nació para incorporar competencias digitales avanzadas a titulaciones universitarias no necesariamente tecnológicas, y facilitar así que los estudiantes puedan completar su formación reglada con conocimientos y herramientas cada vez más demandados por las empresas.

La iniciativa se desarrolló inicialmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En su segunda edición, el programa amplía su dimensión transversal con la incorporación de las facultades de Derecho, Medicina y Ciencias, extendiendo así las posibilidades de formación digital a nuevos ámbitos de conocimiento.

La oferta formativa alcanza, además, los 15 cursos, frente a los ocho de la primera edición, con contenidos relacionados con áreas como la programación, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las herramientas digitales aplicadas a la gestión empresarial.

El programa se articula mediante microcredenciales y cursos de especialización de corta duración, concebidos para que puedan desarrollarse de forma compatible con los estudios oficiales y sin necesidad de prolongar la duración de los grados.

Esta flexibilidad permite al alumnado configurar su itinerario formativo de acuerdo con sus intereses y necesidades, incorporando progresivamente nuevas capacidades digitales a su perfil académico y profesional.

Además, la participación de profesorado universitario, profesionales y empresas del sector TIC refuerza la orientación práctica de los contenidos y su conexión con las demandas reales del mercado laboral, ha valorado el Gobierno.

Al completar los itinerarios correspondientes, los estudiantes pueden obtener una acreditación de posgrado de la Universidad de Cantabria que reconoce la formación adquirida en competencias digitales.

UNIVERSIDAD, EMPRESA Y TALENTO

El Programa de Hibridación se integra en el Plan de Acción de la Agenda Digital de Cantabria y refuerza la colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial para responder a la evolución de las necesidades profesionales.

La participación del sector TIC, ASCENTIC y Clúster TERA, en el diseño de los itinerarios permite orientar la formación hacia las capacidades que demanda actualmente el mercado, mientras que la Universidad aporta el marco académico necesario para integrar estos conocimientos con las distintas áreas de especialización, ha explicado el Ejecutivo.

De este modo, ha afirmado que continúa apostando por la formación de talento digital y por la creación de perfiles profesionales capaces de combinar conocimientos especializados con competencias tecnológicas, capacidad analítica y adaptación a los cambios del entorno productivo.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha destacado que la transformación digital afecta a todos los ámbitos profesionales y, por ello, las competencias digitales "no pueden quedar limitadas a las titulaciones tecnológicas".

Por ello, ha puesto en valor un programa que permite avanzar hacia la formación de perfiles híbridos, "profesionales con una sólida preparación en su ámbito de especialización" y, al mismo tiempo, con competencias digitales avanzadas que les permitan desenvolverse en un mercado laboral cada vez más tecnológico.

Asimismo, ha subrayado la colaboración entre universidad, empresa y talento que sustenta el proyecto, al considerar que la conexión entre el conocimiento académico y las necesidades reales de las empresas "es fundamental para preparar a los profesionales que va a necesitar Cantabria".

"No se trata únicamente de añadir cursos de tecnología, sino de facilitar que nuestros universitarios puedan combinar su especialización con nuevas competencias que les permitan afrontar con mayores herramientas los retos de su futuro profesional", ha subrayado Arasti.

Finalmente, ha defendido que esta apuesta del Gobierno autonómico contribuye a "reforzar la empleabilidad de los titulados, acercar la universidad a las necesidades del tejido productivo y favorecer la generación de talento en Cantabria".