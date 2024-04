El Gobierno ejecutará aparcamientos disuasorios en las estaciones de Heras, Mogro, Barreda y Guarnizo

El Ejecutivo ve "claroscursos" en las inversiones ferroviarias, "no renuncia" al tren a Bilbao ni a la intemodal de La Pasiega



SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ejecutará cuatro aparcamientos disuasorios en las estaciones de Heras (Medio Cudeyo), Mogro (Miengo), Barreda (Torrelavega) y Guarnizo (Astillero) para fomentar que, desde allí, los usuarios se trasladen en tren hacia su destino.

El Ejecutivo ya está redactando los proyectos y espera tenerlos listos "en unos meses" para poder comenzar a ejecutar las obras, las cuales costeará. Posteriormente, pondrá los aparcamientos a disposición de ADIF para su gestión.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Fomento, Roberto Media, en el marco de la celebración de la denominada Mesa del Ferrocarril que se ha reunido por segunda vez en esta legislatura para hacer un repaso de la situación actual en que se encuentran los distintos proyectos ferroviarios que afectan a la comunidad.

El consejero ha explicado que se trata de una demanda "unánime" de los usuarios y también de ADIF que ya se había planteado en reuniones anteriores de la Mesa del Ferrocarril, que había pedido al Gobierno que analizase en qué estaciones se podrían ejecutar aparcamientos disuasorios.

Con estos aparcamientos disuasorios el consejero cree que van a contribuir a dar una "calidad de servicio muchísimo mejor para todas aquellas personas que quieren utilizar el ferrocarril y cuando llegan a la estación no tienen dónde aparcar". "Vamos a facilitarlo", ha señalado en declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras la reunión.

"CLAROSCUROS" EN LA MARCHA DE LOS PROYECTOS FERROVIARIOS

Además de este anuncio, en la reunión, Media ha opinado que las inversiones ferroviarias en Cantabria tienen "claroscuros" ya que ciertas inversiones están "avanzando", pero otras van "muy retrasadas" y por ello ha reclamado el "empuje" del Ministerio de Transportes para poder llevarlas a cabo. "Vamos a exigir que se ejecuten", ha dicho.

En este sentido, Media ha pedido de nuevo al Gobierno central que se "agilicen, en la medida de lo posible" los trámites del tramo Alar del Rey-Reinosa de la línea de alta velocidad que unirá Cantabria con la Meseta, cuya redacción del proyecto se licitó el mes pasado y aún no se ha adjudicado.

El consejero ha señalado que, con los plazos que se manejan para la redacción del proyecto, es "seguro" que en este tramo no se ejecutará "ni una sola obra" en los próximos cuatro años.

Media ha insistido en la importancia de agilizar los plazos y más tras la inclusión de Cantabria en el corredor ferroviario atlántico, algo tras lo que parece "razonable" pensar que este tramo Alar-Reinosa podría ejecutarse con fondos europeos. "Estamos hablando de 800 millones de inversión", ha subrayado el consejero, que ha recordado que Cantabria y La Rioja son las dos únicas comunidades donde no hay "ni un solo metro de AVE".

También ha reclamado más agilidad en lo que tiene que ver con las duplicaciones de vía que están previstas o en ejecución en diversos tramos.

LLAMA AL MINISTERIO A "PONERSE LAS PILAS" CON EL PLAN DE CERCANÍAS

Además, Media ha afirmado que el Ministerio "se tiene que poner las pilas" para materializar todas las actuaciones del Plan de Cercanías y no "poner en riesgo" ese horizonte de 2026 para que quede culminado y lograr así ya que queden "en el olvido" todas las incidencias que se sufren y que son "el pan nuestro de cada día".

El consejero ha insistido en que en estos momentos las Cercanías de Cantabria "no son fiables". "Si tienes que ir a una cosa importante, no te subirías nunca en el tren porque no sabes si va a llegar a tiempo", ha mantenido media, que ha vuelto a reclamar un servicio "de calidad, sin averías y que sea puntual". "Tampoco es tanto pedir", ha aseverado.

Por ello, ha instado a adjudicar "a la mayor brevedad posible" la totalidad del Plan de Cercanías, con inversiones previstas por 1.341 millones, una cantidad de la que --ha dicho-- "solo" está adjudicado "el 33 por ciento".

Media ha reconocido mejoras en los tiempos en la línea Santander-Liérganes con las obras ejecutadas, pero ha pedido la recuperación de frecuencias.

EL TREN A BILBAO Y LA INTERMODAL DE LA PASIEGA, "IMPRESCINDIBLES"

Por otra parte, Media ha advertido que Cantabria "no va a renunciar" ni al tren Santander-Bilbao y tampoco a la estación intermodal de La Pasiega, dos actuaciones "absolutamente imprescindibles" para el Puerto de Santander y que --ha dicho-- el Gobierno central comprometió su "financiación íntegra". "Vamos a seguir exigiéndolos al Ministerio", ha insistido el consejero.

En relación al tren a Bilbao, ha vuelto a reclamar que se ponga ya sobre la mesa el estudio informativo que, según ha dicho, debería haberse concluido en 2022. "No le decimos al Ministerio que tiene que empezar las obras mañana pero si no acabamos para aprobar ese estudio informativo jamás redactaremos los proyectos y jamás empezaremos las obras", ha aseverado.

OTROS ASUNTOS

Además, en la reunión han hablado de la integración ferroviaria de Santander y del soterramiento de Torrelavega.

Según ha avanzado el consejero, el martes, 16 de abril, hay prevista una reunión para hablar del soterramiento de Torrelavega y hay pendiente otra sobre la integración ferroviaria de Santander.

Además, el Gobierno ha reclamado la firma del convenio interadministrativo para el cubrimiento de las vías en Camargo.

También se ha hablado de la eliminación de cinco pasos a nivel que cofinancian el Estado y el Gobierno de Cantabria y que son en San Vicente de la Barquera; Ceceñas (Medio Cudeyo); en el barrio Pondra en Ramales de la Victoria, Cabezón de la Sal y Renedo (Piélagos).

La Mesa del Ferrocarril está conformada por el Gobierno regional, Renfe y Adif y la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria, sindicatos y patronal, la Universidad de Cantabria, los grupos políticos con representación en el Parlamento, las Mesas de Movilidad y Cocemfe.