El Gobierno se plantea incentivos y contratar MIR extracomunitarios para Atención Primaria el próximo verano

Pascual advierte que se van a dilatar los tiempos la protonterapia hasta final de legislatura



SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), se plantea implementar pluses y contratar médicos MIR extracomunitarios que se forman en España pero que no disponen de permiso de residencia para Atención Primaria durante el próximo verano, que será "peor" que el actual en cuanto a carencias asistenciales.

Pascual ha explicado que el verano de 2024 "será peor" porque no habrá facultativos por el retraso en la promoción médica por la pandemia de Covid, pero ha asegurado que ya está trabajando en "intentar paliar el desastre de programación" del anterior Ejecutivo PRC-PSOE de cara a la próxima temporada estival con condiciones extraordinarias para plazas de difícil cobertura, incentivos como pluses de alojamiento o de kilometraje, o con MIR extracomunitarios, entre otras medidas que se presentarán a la mesa sectorial.

El consejero ha reconocido que el verano ha sido "francamente mejorable" en Atención Primaria, pero ha atribuido la "culpa" a la "herencia envenenada" del anterior Gobierno, que es el que dejó hecha la planificación, en lo que ha resultado ser "un caos absoluto", con problemas de prestación de servicios; un verano sin sustituciones suficientes y "obligado" a las autocoberturas que su departamento ha tratado de "minimizar".

Así ha respondido a una interpelación de la diputada regionalista, Paula Fernández, sobre la prestación sanitaria, a quien ha asegurado que ha respondido a todos los alcaldes que se han dirigido a él a denunciar estos problemas, la mayoría de las veces de forma negativa porque no se han podido atender sus demandas.

Fernández ha lamentado que Pascual no ha contestado a "nada" de lo que le preguntaba y le ha pedido "no escudarse en la planificación del Gobierno anterior", si bien ha reconocido que no hay médicos de familia y es "un problema grave", en el que el PRC apoyará al consejero.

PROTONTERAPIA

Por otra parte, en respuesta a preguntas de Vox sobre la protonterapia, Pascual ha advertido que se van a "dilatar los tiempos" y "vamos a consumir toda la legislatura" y no por "dejación" sino por los plazos que deben adaptarse a las necesidades.

El consejero ha asegurado los cántabros saben que habrá protonterapia "porque gobierna el PP" si bien "el problema es la mala gestión que se ha hecho del proyecto, que lleva el sello del PSOE desde el principio". Por ello ha dicho que "hay que mejorar la gestión del contrato"

Según ha informado, el Ejecutivo acaba de recibir el proyecto de ejecución de las obras y ahora el personal de la Consejería está redactando el pliego para una obra "de extremada complejidad" y "muy lenta" porque no se podrá trabajar de noche ni con determinada maquinaria. "Por lo tanto, se van a dilatar los tiempos y la empresa necesita un año más, una vez entregado, para la puesta en funcionamiento".

Pascual también ha indicado, en respuesta a Vox --que ha censurado que la unidad será "obsoleta" cuando entre en funcionamiento--, que el presupuesto de la obra es de 19 millones de euros, que deberán pagar las arcas regionales; que solo se ha adjudicado el equipamiento; y que para que la unidad sea eficiente --adecuada al coste que genera-- serán necesarios entre 200 y 250 pacientes anuales, un aspecto que no detalló el anterior Gobierno y que ha llevado al nuevo a trabajar en la su captación.

Finalmente, el consejero ha señalado que del resto de hospitales que van a implantar unidades de protonterapia, solo uno es "equiparable" a Valdecilla en técnicas de vanguardia.