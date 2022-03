Gobierno y PP quieren avanzar en el proyecto "mejorado" de Adif para la integración ferroviaria

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas y el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santander ha mostrado su apoyo al proyecto "mejorado" de Adif para la integración ferroviaria de la ciudad, que se ha presentado hoy. Unas mejoras que ha reconocido el socio de Gobierno del PP en el Consistorio, Ciudadanos, pero que ha seguido reivindicando un concurso de ideas sobre el conjunto del espacio, y no solo sobre la losa, como defienden Gobierno y PP.

Cs ha pedido "tiempo" a Adif, así como que les remita los condicionantes ferroviarios del proyecto para poder dar su opinión, lo que el Administrador ferroviario hará "con la máxima celeridad".

Abordar un nuevo proyecto para la integración ferroviaria supondría un retraso de entre 10 y 15 años, además de suspender el actual convenio de financiación, suscrito en 2018, y la imposibilidad de concurrir a posibles fondos europeos para realizarlo.

Tanto Adif como Gobierno y PP en el Ayuntamiento han defendido retomar la tramitación, que lleva paralizada casi tres años por la petición de Cs de realizar un concurso de ideas, y avanzar sobre la misma con propuestas de carácter urbanístico, puesto que las ferroviarias son las que marca el Administrador Ferroviario, que, no obstante, ha introducido mejoras con respecto a su última propuesta como la eliminación del muro vertical y la mejora del espacio de la losa, que rebaja su impacto visual.

Así, en la reunión de la comisión para la integración ferroviaria en Santander que se ha celebrado esta mañana, el secretario general de Infraestructuras de Mitma, Xavier Flores, ha explicado que durante estos años "de pausa", en su departamento se ha trabajado para "optimizar" el proyecto con "mejoras", como la cobertura escalonada del ferrocarril o la rebaja de la cota en el lado de la calle Castilla para optimizar su integración y la ventilación.

Flores ha subrayado que se trata de un proyecto "netamente ferroviario", que se basa en mantener la estación en el centro, liberando espacios que hoy son ferroviarios, y en colocar una cobertura que permita no solo minimizar el impacto del ferrocarril sino hacer un nexo de unión entre ambos lados de la ciudad mediante un espacio público.

Ante estas mejoras, Flores ha expresado la "voluntad del Gobierno" de levantar esta suspensión "autoimpuesta" para seguir con el desarrollo de un proyecto que es "bueno y necesario, que resuelve los problemas de integración del ferrocarril tanto a nivel de urbano como de usuarios de tren", ha calificado.

Además, continuar permitiría que el proyecto pudiera optar a las inversiones de fondos europeos "que han de llegar" si encaja. "Esta parada nos ha hecho daño porque si los hubiéramos desarrollado más (los proyectos), quizá si hubieran podido entrar", ha dicho.

Asimismo, en su opinión, la actuación es "perfectamente compatible" con el concurso de ideas que propone el Ayuntamiento, concretamente Ciudadanos, que estableció esta condición para el pacto de Gobierno con el PP, pero en este caso restringido "a aspectos de carácter más urbano porque los ferroviarios ya están en la solución aprobada y vigente", además de que competen a Adif.

Flores ha subrayado que "tenemos prisa por poder disponer de los proyectos ejecutivos para impulsar las actuaciones de mejora. El lujo de esperar tiene un coste", ha advertido. "El Gobierno de España quiere impulsar esta actuación con todos los concursos y mejoras que nos puedan aportar, siempre las podemos integrar, pero sabiendo lo que suma y no lo que nos frena o lo que nos resta".

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, también ha destacado que Adif ha "mejorado" el proyecto con soluciones como eliminar el muro vertical y mejorando las posibilidades funcionales del espacio de la losa, además de haciendo dos niveles entre la calle Alta y Castilla, para una mejor integración urbana y mayor funcionalidad.

Para Gochicoa es "la mejor solución" y ha advertido que si el Ayuntamiento "decide no seguir", reformular el proyecto llevaría "10 ó 15 años", que se suman a los 15 en los que se lleva trabajando. "Es un buen momento para continuar, no para parar", ha defendido el consejero, para quien el retraso de casi tres años por la paralización "no puede ser mayor", por lo que se ha mostrado favorable a continuar con fórmulas que respondan a lo que quiera "la ciudad y el Gobierno".

Mientras, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en su primera asistencia a la comisión sobre la integración, ha recordado que el PP firmó con Cs un pacto de gobierno que incluía, a petición de los naranjas, la paralización de los trabajos y la elaboración de un concurso de ideas. En este sentido, el pacto recogía cuatro supuestos, tres de los cuales "se han cumplido" y el cuarto --la redacción de un plan especial para la integración ferroviaria-- está "pendiente pero no se ha incumplido".

Igual también ha citado las mejoras propuestas por Adif, desde la rebaja del impacto visual de la losa en casi tres metros --se liberarían 36.000 metros cuadrados a nivel de la calle Castilla-- a la ventilación lateral, que hará "más transitable" a la primera.

Además se ha referido a la próxima publicación de la Ley de Movilidad Sostenible que limitará los soterramientos, y a la financiación contemplada en el convenio vigente, que prevé un coste de 188 millones, de los que los 88 del ámbito ferroviario correrán a cargo del Gobierno central, y los restantes 99 se repartirán al 30% entre el Ejecutivo regional y el 20% del Ayuntamiento. "No podemos perder la financiación", ha subrayado, apuntando también la posibilidad de presentarse a fondos europeos.

Tras subrayar que el Ayuntamiento no puede cambiar el estudio informativo ni los requerimientos ferroviarios porque "no nos compete", ha apoyado un "consenso de ideas" sobre la losa y los espacios libres al sur. "Este estudio informativo es la hoja de ruta pero queremos que se mejore la llegada de los viajeros, las instalaciones y que se libere suelo para la ciudad".

CIUDADANOS

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti, ha dicho que el concurso de ideas de Cs "no es el concurso de ideas de la losa", como apoya la alcaldesa, sino un concurso abierto, aunque ha reconocido una "notable mejoría" del proyecto inicial.

Para Ceruti, lo que se ha puesto hoy sobre la mesa es la modificación del calendario acordado, que pasaba por participación ciudadana, modelo de ciudad y concurso de ideas, y que "ahora se intenta constreñir a cómo se diseña la losa. Y en principio, no estamos de acuerdo".

El edil ha recordado que la reunión de hoy viene de una petición de su departamento sobre información ferroviaria para el concurso de ideas de integración; documentación que el Ministerio se ha comprometido a enviar y con la que Urbanismo valorará, previa participación pública, "la posibilidad de desatascar proyectos parciales" porque no implique una "modificación radical de sacar a valoración por los expertos, con el concurso de ideas, el futuro ferroviario de Santander". O si exige el cumplimiento de los plazos establecidos "que tenemos intención de mantener".

Ceruti ha recordado su compromiso de "no avanzar hasta no tener la mejor solución posible" a partir de las necesidades ferroviarias. Y para el edil, la losa no es una necesidad ferroviaria. "Aceptar sin más el estudio sería tapar este proyecto de participación ciudadana", ha remarcado.

Preguntado si cree que se ha incumplido el pacto de Gobierno, Ceruti ha dicho que "no se ha hecho nada todavía" que lo incumpla pero "si se impusiera unilateralmente una medida sí se estaría incumpliendo", no solo sobre la integración ferroviaria, que para Ceruti tiene "una interpretación distinta a la que hace la alcaldesa", sino porque Urbanismo es competencia de Cs. "Si se impusiera una decisión contra la decisión de la Concejalía, se estaría incumpliendo el pacto".