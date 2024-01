El Gobierno presentará en el primer trimestre el plan de innovación de Cantabria

SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno presentará "en febrero o marzo" el plan de innovación de Cantabria con el objetivo de que el sector industrial cambie a un modelo más moderno, digitalizado y más resistente ante posibles crisis económicas.

Son medidas en las que está trabajando el Ejecutivo en materia de innovación, digitalización y emprendimiento para impulsar un cambio de modelo productivo hacia una economía más dinámica y digitalizada.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, a preguntas de la prensa sobre la situación económica de Cantabria, que está "sufriendo una desaceleración", con un sector industrial que entró en recesión técnica en el segundo trimestre de 2023 y con datos que sitúan a la región "a la cola de España".

Arasti considera que hay dos factores "fundamentales" para explicar la mala situación económica de Cantabria, que son la falta de inversión a lo largo de los últimos años y el mínimo gasto en I+D+i.

"Cantabria ha sido una comunidad del que ha huido la inversión", ha asegurado el consejero, que se ha remitido a las opiniones del Círculo de Empresarios y a los datos de 2022 del Instituto de Comercio Exterior, que indican que Cantabria había captado 22 veces menos inversión extranjera que La Rioja, 30 veces menos que Asturias y 80 veces menos que Navarra.

En cuanto al gasto en I+D+i en Cantabria, se sitúa en el 0,96% del PIB también en 2022, frente al 1,46% de España, lo que supone la mayor diferencia de los últimos 18 años.

"Por lo tanto, si no tenemos inversión y no tenemos innovación, evidentemente los resultados no nos debe extrañar que sean los que han sido", ha considerado el consejero.

A ello se suma que en Cantabria es "muy importante" el sector de las empresas electrointensivas, afectado por el precio de la energía, superior en España a Francia o Alemania, lo que redunda en una "falta de competitividad" del mismo que se traduce "en estos malos resultados", ha indicado Arasti.

Para afrontar esta situación, el Gobierno ha recogido medidas en los Presupuestos Generales de 2024, que contemplan una subida del 32% en SODERCAN para atraer inversión a Cantabria; y del 24% en la Dirección General de Innovación para mejorar los datos en gastos de I+D+i, además el citado plan de innovación, ha señalado.

RECESIÓN INDUSTRIAL

Por otra parte, Arasti se ha referido a la caída del 0,5% del PIB de Cantabria en el tercer trimestre de 2023 y ha afirmado que la comunidad está sufriendo una desaceleración económica desde el segundo trimestre de 2022, que también afecta a España, y el sector industrial regional entró en recesión técnica en el segundo trimestre de 2023 --en España, en el tercero--, aunque los datos son provisionales y podría haber entrado en recesión ya en 2022.

Cuestionado sobre si la industria de Cantabria está notando la crisis del Mar Rojo, el consejero ha considerado que aún es "muy pronto" para que ésta "se haya traducido ya en efectos palpables", pero, teniendo en cuenta los precedentes, podría dar lugar a un aumento de la inflación que "esperemos que no suceda".

Arasti ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la presentación del balance del tráfico del Puerto de Santander.