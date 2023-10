El Gobierno prevé licitar el búnker de la protonterapia en noviembre y firmar el contrato en mayo

El PSOE critica los plazos e insta al Ejecutivo a "no dormirse en los laureles" para que Valdecilla sea el primer hospital público en tenerla



SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé autorizar "a finales de noviembre" la licitación del búnker de la protonterapia, un proceso que, "si todo va bien" y no hay recursos en materia de contratación, podría resolverse en abril y formalizar ya el contrato en mayo.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno el consejero de Salud, César Pascual (PP), a preguntas del PSOE, que no ve "mucho entusiasmo" en el Ejecutivo regional con este proyecto y le "llama la atención" que el proyecto base entregado no se haya supervisado aún tras haber pasado casi dos meses de su entrega y que se vaya a necesitar hasta noviembre para sacarlo a licitación.

El diputado socialista y exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera ha preguntado al Gobierno si no puede "apretar más" a los técnicos del Servicio Cántabro de Salud para acelerar estos plazos de revisión y licitación dado que se trata de un proyecto "prioritario" y ha instado al Ejecutivo del PP a "no dormirse en los laureles" porque "todavía estamos en condiciones (Cantabria) de ser los primeros en sacar adelante la protonterapia en un hospital público, algo que considera "importante".

Y es que, según ha señalado, Cantabria va por delante que la mayoría de comunidades que también trabajan para implantar la protonterapia y que se beneficiarán de la donación de la Fundación Amancio Ortega para instalar 10 equipamientos de este tipo.

Sin embargo, el consejero de Salud ha afirmado que "da igual" que Cantabria sea la primera o no dado que la donación de la Fundación Amancio Ortega ha hecho que se "reconfigure el mapa de la protonterapia" y cree que lo importante es "hacer las cosas bien" y no "con prisas y mal", acusando a los socialistas de estar "obsesionados" con ser los primeros y también con intentar hacer calar la idea de que el PP no quiere la protonterapia cuando es "falso".

Además, Pascual ha señalado que hay que dar con un diseño de funcionamiento de la protonterapia en Cantabria "que la haga rentable" ya que, a su juicio, no bastará con que la comunidad reciba a pacientes de algunas comunidades vecinas para lograrlo.