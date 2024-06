Guindos muestra su confianza en Delgado como gobernadora y resta importancia a que no vote en el BCE

Considera una "anomalía" que el cargo de subgobernadora no se renueve al mismo tiempo que el de gobernador del Banco de España



SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha expresado su confianza en el trabajo que realizará la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, sustituyendo de forma interina al ya exgobernador Pablo Hernández de Cos.

"No me preocupa que durante unos meses la subgobernadora ocupe el puesto de gobernadora. Margarita Delgado es una persona de reconocido prestigio y conocida en el BCE", ha afirmado Guindos durante su intervención en el seminario que celebran esta semana en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En todo caso, Guindos ha señalado que se trata de una "anomalía" que el cargo de subgobernadora no se renueve al mismo tiempo que el de gobernador.

Preguntado por el hecho de que Margarita Delgado no pueda votar en las reuniones del Consejo de Gobierno en ningún tema que no sea sobre la llave de capital, Guindos también se ha mostrado despreocupado.

"El tema del voto o no hay voto no me parece fundamental. Votamos muy pocas veces. Expresamos nuestra opinión y más o menos ves como va el viento del consenso", ha indicado el vicepresidente del BCE.

El mandato de Delgado vence en septiembre, por lo que antes de esa fecha el Gobierno tiene que decidir quién será, al menos, el sucesor de Pablo Hernández de Cos como gobernador de Banco de España.

Sobre la política renovación de los cargos tanto de gobernador como de subgobernadora, Guindos ha recordado que sería "bueno mantener el consensos" y ha recordad que durante su paso por el Gobierno de España se llegaron a acuerdos con el PSOE para nombrar A Luis María Linde y Fernando Restoy para dichos cargos.

Durante los últimos días, el Gobierno deslizó la posibilidad de negociar con el PP el nombramiento del futuro gobernador de Banco de España siempre y cuando el principal partido de la oposición se sentara a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).