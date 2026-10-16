Heridas cinco personas en cuatro accidentes en Santander, tres de ellas atropelladas

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SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este jueves y en lo que va de viernes en cuatro accidentes de tráfico en Santander, tres de ellas tras ser atropelladas por turismos en diferentes calles de la ciudad.

Dos de los heridos son una motorista de 36 años y el conductor de un turismo de 55 que colisionaron este jueves, sobre las 8.00 horas, en el Paseo Altamira.

Mientras que otros dos de los implicados son dos hombres de 26 y 44 años que resultaron heridos tras ser atropellados por un turismo dentro de un paso de peatones en sendos accidentes. El primero en la calle Gutiérrez Solana, a las 8.05 horas del jueves; y el segundo, en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, también este jueves, a las 13.00 horas.

Finalmente, la quinta persona herida es una mujer de 65 años que fue atropellada por otro turismo, en este caso fuera de un paso de peatones, este viernes, a las 8.05 horas, en la calle Canteros de Trasmiera.

En todos los casos los heridos han sido trasladados al Hospital Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones, ha informado la Policía Local en un comunicado.