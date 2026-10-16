Igual dice que el delegado del Gobierno "da más derechos" a los acampados por la vivienda que a los santanderinos

Acampados. - ACAMPADA POR LA VIVIENDA DE LA PLAZA PORTICADA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado este viernes que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), "da más derechos" a los acampados por una vivienda digna en la Plaza Porticada que a los santanderinos.

Igual ha realizado estas declaraciones en plena polémica con la Delegación sobre la instalación del Túnel de Terror de Halloween en la zona sureste de la Plaza Porticada, donde se ha hecho hasta ahora, pero que con la presencia de la acampada en ese mismo emplazamiento, no es posible. En este sentido, la regidora se ha preguntado por qué el delegado "no lo hace compatible" y les pide que "cambien de ubicación".

Igual ha precisado que "no es posible" que el túnel se coloque en otra zona, ya que se ha fabricado para ese espacio en concreto y ha subrayado que es "una fiesta que se organiza con mucho tiempo de antelación".

En su opinión, "los santanderinos se merecen tener un Halloween donde siempre le han tenido". Y se ha preguntado por qué conociendo que el Túnel del Terror siempre se ha instalado en ese punto de la Plaza Porticada (la Delegación) "autoriza que continúen ahí".

"Me parece muy grave lo que propone Casares", ha manifestado la alcaldesa, que ha considerado "que no está atendiendo a los santanderinos y a los cántabros como debería".

Además, Igual ha dicho que el delegado del Gobierno está "al servicio del PSOE" y ha insistido en que da "más derechos a los acampados que a los santanderinos".