Igual dice que las personas que duermen en la calle "no quieren ir" a ningún centro

La alcaldesa defiende el trabajo diario del Ayuntamiento pero ve "muy complicado" solucionar la situación porque no se les puede "obligar"



SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el Ayuntamiento sigue trabajando "incansablemente" y a diario además para tratar de evitar que haya personas que duerman en la calle, pero ha admitido que es muy difícil solucionar esta situación pues "no quieren ir a ningún sitio" y no se les puede obligar a que acudan a un centro.

"Trabajamos todos los días, pero es sumamente difícil la actuación del Ayuntamiento. Tenemos las manos atadas", ha indicado la regidora, para puntualizar que los trabajadores municipales pueden atender, recomendar o animar a esas personas para que acudan a instalaciones como las del Princesa Letizia, pero "nunca obligarles". "No les podemos llevar ni obligar a ir, entonces es realmente muy complicado", ha insistido.

Con estas palabras, Igual ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la situación de las personas que dormían en la calle Isabel II y que, tras el vallado de los establecimientos comerciales, se han trasladado a la Plaza Porticada. También ha sido cuestionada por el centro de baja exigencia que se había proyectado en un local de la calle Enseñanza, más céntrico que el Princesa Leticia -está en Candina- como alternativa para estas personas.

"Estamos trabajando todos los días para que decidan no estar ahí", ha asegurado la alcaldesa, que ha aclarado que aunque desde el Consistorio se afanan en solventar esta situación, las personas que en la actualidad duermen en la calle -doce, según ha cifrado, con ficha personal y seguimiento diario- "no quieren ir a ningún sitio" y, al ser su decisión, no se les puede obligar a que vayan a ningún sitio.

"Es que no es ya que haya un centro, es que no quieren ir, porque si ellos quisieran ir, se les lleva el Princesa Leticia", ha señalado Igual, que ha admitido la posibilidad de que la decisión de permanecer en la calle no la hayan tomado "libremente", pues las "condiciones" en las que se encuentran algunas de esas personas, con adiciones o trastornos mentales, hace que carezcan de "voluntad" de decidir y no sean "dueños" de la decisión.

Ha reconocido que en la actualidad la coyuntura es "aún peor" debido a la climatología, y ha recordado que hay que compaginarla, además, con los servicios de limpieza, para evitar malos olores o situaciones de insalubridad, por ejemplo.

EN TODAS LAS CIUDADES

Así las cosas, la regidora ha dicho que desde el Ayuntamiento siguen buscando alternativas y soluciones, aunque ha reiterado que las personas sintecho "no quieren ir a ningún sitio". Y "si no quieren ir al Princesa Letizia no van a querer ir a ningún otro centro", ni siquiera para ser evaluados, ha remachado.

Por último, la alcaldesa de Santander ha señalado que es un problema común a otros lugares y "todos estamos igual. Personas que duermen en la calle hay en todas las ciudades, ojalá no las hubieses, y las limitaciones que tenemos para ajustarnos a la ley son muy complicadas".