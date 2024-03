Igual lamenta el "perjuicio financiero" para los ayuntamientos de prorrogar los Presupuestos del Estado

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Gema Igual (PP), ha lamentado este jueves el "perjuicio financiero" que supondrá para las entidades locales la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Así se ha manifestado tras participar en la Junta de Gobierno de la FEMP, donde ha censurado que la "inestabilidad" del Gobierno de Sánchez "deja en la cuerda floja las cuentas de los ayuntamientos y diputaciones".

Según ha informado el Ayuntamiento de Santander en un comunicado, Igual ha advertido que "la dejación de funciones del presidente Sánchez al prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 va a provocar un serio roto en las arcas municipales".

Para la alcaldesa, el hecho de que, nada más convocarse las elecciones catalanas, el Ejecutivo decidiera desistir de "su obligación" de presentar los presupuestos para este año, "ha sumido a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares en una gran incertidumbre".

"En la actualidad, no hay certeza de que la participación de los ayuntamientos en los ingresos tributarios del Estado se vaya a corresponder con la realidad o no", ha añadido, y ha afirmado que las entidades locales "perderán millones de euros" si no se actualizan las entregas a cuenta.

Por ello, ha reclamado "soluciones urgentes" y ha instado al Gobierno central a "dejar a un lado los intereses partidistas para buscar acuerdos que garanticen a los ayuntamientos la prestación de cada vez más y mejores servicios".

La alcaldesa se ha referido a cuestiones como la actualización de los importes de las entregas a cuenta con la previsión de los ingresos tributarios de Estado; a la aprobación de suplementos de crédito para poder atender el pago de la liquidación definitiva de 2022; o a la reclamación del incremento de la subvención anual al transporte público colectivo urbano.

Igual ha tomado parte también en el Consejo Territorial de la FEMP, que ha puesto sobre la mesa el "ninguneo" del Ministerio de Hacienda a las reiteradas peticiones de información en torno a cuestiones trascendentales para los municipios como las reglas fiscales para 2024 o si se van a poder ampliar los plazos para concluir los proyectos realizados con los fondos del mecanismo de recuperación (MRR).