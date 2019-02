Igual, sobre propuesta de arrecifes del PSOE: "No estamos para ocurrencias"

Publicado 11/02/2019 13:06:57 CET

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), se ha pronunciado hoy sobre la propuesta del PSOE de estudiar la posibilidad de instalar unos arrecifes de arena naturales como alternativa a los diques para estabilizar las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis y ha considerado que "ahora no estamos para ocurrencias" ni para "indecisiones".

Y es que, según Igual, "todas estas demoras, indecisiones y ocurrencias lo que nos llevan es a seguir sin playa, seguir con esa escena de metro y medio de desnivel, sin pasarela y sin playa" por lo que ha insistido en reclamar que se concluya "la obra cuanto antes para tener playa cuanto antes".

La regidora 'popular' ha señalado que en el Ayuntamiento de Santander se tiene "por costumbre" actuar en base a informes técnicos y ha suplicado que "cualquier opinión" o propuesta, como la lanzada por los socialistas, "esté documentada con un informe técnico porque no estamos para ocurrencias, no puede ser un día unos arrecifes y otro unos sacos de arena".

Así lo ha señalado este lunes la alcaldesa de Santander a preguntas de la prensa sobre la propuesta del PSOE tras la reunión sectorial de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible que, junto al concejal del área, Ignacio Quirós, ha mantenido con representantes del sector en el Palacio de La Magdalena.

Además, Igual ha insistido en que el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) dijo que, "si queríamos playa estable, había que terminar la obra; si no se termina la obra, la playa está en inestabilidad; y si se decide no continuar habría que quitar piedra a piedra lo que está hecho y acabaríamos no teniendo playa".

Por ello, ha enfatizado, "lo que pide es lo que se aprobó en una moción" y es que se acabe la obra en la que, ha indicado, lo que falta por ejecutar es "un espigón sumergido, un espigón que igual en algún momento, con mareas bajas y vivas se puede ver, pero que lo habitual es que no se vea".

Cuestionada por qué sucederá si las posturas del Gobierno y el Ayuntamiento siguen siendo contrarias y el Ejecutivo dice que no quiere que se continúe la obra, la alcaldesa ha dicho que lo desconoce al igual que tampoco sabe la posición que adoptará el bipartito regional.

"Si fuesen consecuentes y responsables a lo que dice el informe del CEDEX dirían que Santander se merece playa", ha señalado Igual, que ha apuntado que no sabe cómo ponderará el Gobierno del Estado las posiciones de ambas administraciones si son contrarias.

En ese caso, que es el más probable, ya que el PSOE de Cantabria ha comunicado a sus cuatro consejeros que defiendan la propuesta de estudiar los arrecifes de arena y en el PRC, al menos a nivel local rechazan los diques, Igual les ha preguntado a los miembros del Ejecutivo si "les da miedo decidir", si "no van a hacer caso al tercer informe del CEDEX" y si lo que quieres es "que pase la línea del 26 de mayo para ni sí ni no ni todo lo contrario".

Preguntada también por otra propuesta del portavoz socialista, Pedro Casares, de convocar una mesa de ayuntamiento de la Bahía, la regidora municipal le ha dicho que "llega tarde" porque esa mesa "ya es una realidad" porque el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria la ha convocado para esta semana.

Ha indicado que la reunión es para hablar sobre la preservación del entorno natural de la bahía santanderina. "No sé si los espigones formarán parte o no de esta primera reunión, pero los espigones como otras muchas cosas son para preservar la playa de La Magdalena", ha concluido.