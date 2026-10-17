Igual traslada a los afectados de Bosques de Santander su colaboración para tener información "real" sobre sus viviendas

Terrenos donde iría el macroproyecto urbanístico ‘Bosques de Santander’, en el barrio de Rucandial, a 14 de octubre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado este sábado a los afectados por el PSIR del proyecto Bosques de Santander su total colaboración para tener una información "real" del impacto a las viviendas.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la regidora ha mantenido una reunión esta mañana con la Junta directiva de la asociación de vecinos.

En ella, les ha asegurado que solicitará a Real de Piasca que responda "en el menor tiempo posible" para empezar con las comunicaciones.

Durante la reunión, los propietarios de las viviendas afectadas han manifestado a Igual "su profunda inquietud y malestar" tras conocer a través de un medio, y sin información previa, que la empresa privada publicó que sus casas habían sido incluidas en un proyecto global de actuación, lo que la alcaldesa "ha rechazado de plano".

Por este motivo, Igual ha mostrado su "solidaridad y total colaboración" y ha remarcado que "ni el Ayuntamiento ni los vecinos dan por válidos los datos difundidos hasta el momento, al carecer de soporte documental que los sustente".

La regidora ha señalado que, "ante la evidente falta de información y la escasa comunicación", han decidido que el Ayuntamiento actúe en defensa de los intereses de los vecinos y remita una solicitud formal a Real de Piasca para que presente "de manera urgente" un plano detallado acompañado del recálculo anunciado con el que supuestamente se pretende minimizar las afecciones sobre las viviendas actuales.

"El objetivo es tener el dato real y certezas sobre las propiedades afectadas para que los vecinos puedan estar informados", ha incidido. Además, ha querido subrayar su postura firme en defensa de los intereses del vecindario y del resto de barrios afectados.

Por último, Igual ha señalado que el crecimiento y desarrollo de la ciudad no puede producirse "a costa de borrar un barrio como Rucandial", un enclave que cuenta "con una dilatada trayectoria de convivencia, vecindad y una sólida cohesión social que se mantiene desde hace muchos años".