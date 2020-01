Ilusionismo y una obra sobre la discriminación de género, próximos eventos del Festival Navideño de Camargo

Publicado 02/01/2020 12:54:25 CET

CAMARGO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Navideño de Camargo regresa este jueves tras el parón de la Nochevieja y el Año Nuevo con el espectáculo de ilusionismo 'Son... risas mágicas' a cargo del Mago Linaje, mientras que el viernes la compañía Teatro Mutis recalará con la obra de teatro 'Las aventuras de la intrépida Valentina', que indaga sobre el origen, sentido y persistencia de la discriminación de género.

Ambas representaciones se desarrollarán a partir de las 19.00 horas en el pabellón Pedro Velarde. Todos los espectáculos así como el parque infantil que incluye el Festival son gratuitos.

'Las aventuras de la intrépida Valentina' es una historia de aventuras y humor con títeres, actores y muchas sorpresas más para que tiene como protagonista a Valentina, una joven inquieta, traviesa y decidida que vive en una tranquila ciudad cercana al Valle Tenebroso, y que no para de meterse en líos porque no soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque no son de chica, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Teatro Mutis es una compañía que lleva más de 25 años ofreciendo espectáculos para adultos y para todos los públicos, si bien han sido fundamentalmente con sus montajes para niños con los que han recorrido más plazas, ferias y festivales de toda España.

Trabaja siempre a partir de textos propios o versiones, buscando en los espectáculos la diversión, la comunicación directa con el público y la máxima vitalidad, a través de la emoción, la reflexión y la fiesta.

Tras esta actuación, la programación continuará el sábado 4 de enero con el teatro clown de la compañía Ganso & Cía, que traerá a Camargo el espectáculo 'Babo Royal'.

LA LLEGADA DE LOS REYES

Mientras que el domingo 5 de enero los Reyes Magos llegarán al Aeropuerto a las 16.00 horas y a partir de las 18.30 horas protagonizarán la Cabalgata Municipal desde Cros hasta el Pabellón Pedro Velarde.

Además, durante todos los días de espectáculos en el Pabellón Pedro Velarde está instalado el Buzón Real para recoger las cartas para los Reyes Magos y también allí hay Parque Infantil en horario de 16.00 a 19.00 horas con hinchables y talleres para distintas edades, mientras que el Belén Municipal instalado en el Centro Cultural La Vidriera se puede visitar hasta este viernes en horario de 17.00 a 21.00 horas.