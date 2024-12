Industria apoya con un millón de euros los procesos de I+D de Hitachi Astemo Buelna

La compañía invertirá cerca de 5 millones en el desarrollo experimental de soluciones tecnológicas en los sistemas de freno

SAN FELICES DE BUELNA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido a la planta de Hitachi Astemo Buelna una ayuda de un millón de euros a través de la convocatoria de concurrencia competitiva para grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial de Sodercan.

De esta manera, el Gobierno de Cantabria apoyará a la fábrica de San Felices en el desarrollo experimental de nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito de los sistemas de freno, un proyecto con un plazo de ejecución de 18 meses que movilizará una inversión de cerca de cinco millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero del ramo, Eduardo Arasti, durante la visita que ha realizado a las instalaciones de Hitachi en San Felices, acompañado el director de la fábrica, Pablo Fernández, y el responsable del área de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial de Sodercan, Alfredo Cuesta.

Arasti ha destacado que el sector de los componentes de automoción resulta "estratégico" para la economía de Cantabria y los proyectos de I+D van a ser "cruciales" para el reto adaptativo que afronta un sector que, según ha dicho, "se encuentra en un momento de rápida transformación impulsado por la necesidad de innovación tecnológica y sostenibilidad".

Tal y como ha explicado, "los avances en vehículos eléctricos y autónomos, junto con las estrictas normativas ambientales y de seguridad, están redefiniendo los requisitos de los sistemas de frenado, lo que obliga a las empresas del sector a adaptarse a estas tendencias mediante la implementación de soluciones avanzadas que no solo cumplan con los estándares técnicos más exigentes, sino que también mejoren la eficiencia y reduzcan el impacto ambiental".

En este sentido, el consejero ha reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria con el sector de la automoción con una serie de líneas de ayudas, entre las que ha destacado las dirigidas a grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial de Sodercan, cuyo objetivo es incentivar la innovación mediante el apoyo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que mejoren la competitividad del tejido empresarial y promuevan el desarrollo de proyectos de eficiencia energética.

Ha recordado que, a través de la convocatoria para grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial, Sodercan (www.sodercan.com) ha concedido ayudas por un importe de 5,3 millones de euros a 9 grandes empresas de Cantabria, que suman cerca de 23 millones de euros de inversión privada y representan 3.637 empleos.

"Queremos ayudar a nuestras empresas a promover y fomentar la ejecución de proyectos en el ámbito de la I+D y en el de la eficiencia energética, que garanticen su competitividad, así como la apuesta por la diversificación hacia polos de desarrollo industrial de excelencia en las nuevas tecnologías de vanguardia", ha subrayado Arasti.

Y ha detallado que Hitachi Astemo Buelna pretende, con sus proyectos de innovación, desarrollar nuevas soluciones tecnológicas avanzadas para la mejora de los frenos convencionales (hidráulicos y eléctricos) y la creación de un nuevo sistema de frenos inteligentes (sin sistemas hidráulicos), implementando procesos de producción altamente automatizados y eficientes para fortalecer el portafolio de productos de la empresa y garantizar su competitividad en el mercado global.

HITACHI ASTEMO BUELNA

La planta de Hitachi Astemo Buelna está ubicada en el polígono industrial de la Agüera, en San Felices de Buelna, donde cuenta con unas instalaciones de 18.500 metros cuadrados y una plantilla aproximada de 346 trabajadores altamente cualificados, y en el que las mujeres representan un 7,51% del total de empleados.

Como uno de los mayores fabricantes de frenos para la industria del automóvil a nivel mundial, dentro de su oferta destacan tres grandes líneas de productos: sistemas de frenos convencionales, sistemas de frenos para aplicaciones eléctricas y sistemas de frenos mecatrónicos.

El amplio abanico de clientes, todos fabricantes de las principales marcas de fabricantes de automóviles, pone de relieve el valor añadido de los productos desarrollados por Hitachi Astemo Buelna en términos de calidad e innovación, adaptados a las necesidades de cada vehículo, y que son productos comercializados a través de redes de distribución de recambios.

Hitachi Astemo Buelna ha terminado el último ejercicio cerrado (a 31 de marzo de 2023) con una cifra de negocios superior en un 34,25% a la del año anterior, y el 80% de la producción se destinó a la exportación, la mayoría al mercado intracomunitario, mientras que un 11% se dirigió a América y Asia.

La empresa cuenta con un sistema avanzado de lean manufacturing y un elevado grado de automatización industrial. Durante los últimos años, ha realizado un importante esfuerzo inversor para asegurar su nivel tecnológico, en su apuesta por la calidad como factor estratégico para competir en el mercado y como garantía para la continuidad y el futuro de la compañía.

Hitachi Astemo, con sede en Tokio, Japón, es una empresa participada por Hitachi, Ltd., Honda Motor Co. y JIC Capital, Ltd. Con 80.000 empleados en todo el mundo y operaciones en América, Asia, China, Europa y Japón, la empresa es un megaproveedor global en la industria automotriz.