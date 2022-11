Industria apoya las reivindicaciones de CCOO y UGT para garantizar el modelo industrial de Grupo Celsa

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, ha manifestado a los miembros del comité de empresa de CCOO y UGT de Global Steel Wire (GSW) que el Gobierno de Cantabria apoya sus reivindicaciones al considerar que suponen "un beneficio" para la industria de Cantabria y para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Marcano ha recibido en su despacho del PCTCAN a los miembros de UGT y CCOO, que son mayoría en el comité de empresa, quienes han valorado como "fundamental" para el mantenimiento del modelo industrial que impulsa la compañía la entrada de créditos públicos en la empresa CELSA a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Asimismo, han presentado al consejero un conjunto de peticiones para que la firma siga conservando su tamaño y pueda seguir siendo una multinacional española líder en sus mercados, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Entre sus reclamaciones, además de la condición 'sine quanon' del mantenimiento del empleo actual, estable y de calidad y de sus condiciones laborales, está que el centro de decisión del grupo y la tributación fiscal continúe en España, así como una visión industrial a medio y largo plazo del grupo, "evitando así las especulaciones financieras cortoplacistas".

Los representantes sindicales también han explicado que el comité apoyará un plan industrial que se comprometa a no segregar y vender unidades de negocio, ni de activos; a no distribuir dividendos entre los accionistas hasta que no se sanee la solvencia del grupo; al mantenimiento de las inversiones en las instalaciones y a realizar inversiones medioambientales que aseguren los objetivos climáticos de reducción de emisiones y a inversiones para la transformación digital en los procesos de negocio.

Además, han manifestado al consejero que apoyarán el plan financiero que de mayor estabilidad y evite la "asfixia" del grupo y a su vez garantice una amortización real de la deuda.

También han anunciado que solicitarán toda la documentación pertinente del Plan de Reestructuración "para su análisis exhaustivo y su posicionamiento definitivo".

En la reunión con Marcano, que ha estado acompañado de su director de Industria, Daniel Alvear, han estado presentes Alfredo Martínez Torre, Daniel San Miguel del Hierro y César Conde Clemente por parte de CCOO; e Ignacio Espeso, Andrés Gándara y Luis Díez Sañudo por parte de UGT.