Industria sacará a concurso el jueves la ejecución de los primeros 1,2 millones de metros de La Pasiega

Cantabria tiene "abierta" la puerta del Mitma para entrar en su plan de autopistas ferroviarias

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria sacará a concurso este jueves, 27 de octubre, el proyecto de ejecución de los primeros 1,2 millones de metros cuadrados del polígono de La Pasiega, que en total abarcará unos 2 millones de metros cuadrados.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero del área, Javier López Marcano (PRC) que ha destacado que "estamos en el momento de mayor avance" para el proyecto, lo que "nos hace concebir la esperanza" de cumplir el anuncio realizado de que en 2023 habría máquinas trabajando en el polígono.

"El futuro inmediato nunca ha sido tan halagüeño" para La Pasiega como esta semana, ha sentenciado el titular de Industria en su intervención en el Pleno del Parlamento a preguntas de Vox acerca del plan del Ministerio de Transportes de crear autopistas ferroviarias, en el que hasta el momento no está incluida Cantabria, por lo que el diputado Cristóbal Palacio ha cuestionado cuál va a ser el futuro de La Pasiega si "no va a tener intermodalidad" y "no forma parte de los planes del Gobierno".

Sin embargo, Marcano ha indicado que Cantabria tendría "abierta la puerta" del Ministerio de Transportes para incorporarse al plan de creación de autopistas ferroviarias, pues está a la espera de solucionar algunas "dudas" que no harían viable este sistema, como el gálibo de los túneles de la vía entre Reinosa y Los Corrales de Buelna, ya que el proyecto contempla llevar camiones y semirremolques en plataformas de tren para reducir la contaminación y el tráfico.

Además, para que Adif integre a la comunidad en la iniciativa tendría que haber interés por parte del Gobierno regional y también de las empresas, especialmente las que operan en el Puerto de Santander, y en este caso no habría sido así hasta el momento.

Vox ha preguntado si el Gobierno hará algo para que Cantabria se incorpore al plan, ya que Asturias y Galicia también quedaron fuera en un principio pero, al parecer, tras presentar alegaciones, se van a sumar. El consejero ha dicho que el Ejecutivo sí está interesado pero tiene que resolver esas "dudas" relativas a la vía y la orografía de la región, pues si los camiones suben a las plataformas ferroviarias pueden superar la altura permitida en algunas zonas.

Mientras eso se resuelve, "tenemos abiertas las puertas del Mitma y también albergamos la esperanza de que muchísimos empresarios que operan en el puerto manifiesten su interés por albergar esta modalidad de transporte", ha asegurado Marcano.

En este sentido, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha criticado que la comunidad se ha quedado fuera de la inversión cercana a los 8.500 millones de euros puesta en marcha para solucionar los problemas de gálibo modificando los túneles en otros lugares "porque no hemos hecho alegaciones".

Mientras, el consejero ha destacado avances en materia ferroviaria como los apartaderos de 750 metros cuadrados en fase de ejecución "muy avanzada" en Mataporquera y en Guarnizo, y otros dos en "avanzado estado de concesión" en Reinosa y Las Fraguas, así como a los avances en la tramitación de los tramos del AVE entre Palencia y Reinosa.

También han intervenido en el Pleno los consejeros de Medio Ambiente y de Educación, los regionalistas Guillermo Blanco y Marina Lombó, respectivamente, para responder a preguntas de la oposición.

El primero ha abordado la gestión de la Consejería ante los incendios forestales provocados en un año "catastrófico" en este sentido. Lo ha hecho cuestionado por el diputado del PP Pedro Gómez, que ha reclamado medidas como la elaboración de un mapa de riesgos o la limpieza de los montes para evitar los fuegos.

82% DEL PLAN CONTRA INCENDIOS EJECUTADO

Blanco ha respondido que, a pesar de ser un año "extraordinariamente duro en cuanto a incendios" en el que se han calcinado más de 7.000 hectáreas, se siente "moderadamente satisfecho" porque se han ejecutado el 82% de las medidas las 77 medidas que contempla el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales puesto en marcha en 2018.

Además, ha pedido no relacionar los incendios con el sector ganadero. "Los incendiarios son incendiarios". "Los ganaderos no queman los montes, no queman los eucaliptos y no queman cerca de las casas", ha defendido el también consejero de Ganadería.

AULA DE UN AÑO EN RIOTUERTO

Por último, la titular de Educación ha respondido a las preguntas de otro diputado 'popular', en este caso Álvaro Aguirre, sobre el "retraso" en la puesta en funcionamiento del aula de un año en Riotuerto, que abrió el 15 de octubre, más de un mes más tarde de iniciarse el curso escolar.

Sin embargo, Lombó ha aclarado que la previsión de su Consejería era abrir este aula el próximo curso 2023-2024, pero el Ayuntamiento insistió en adelantarlo ante la demanda de escolarización que tenía y se ocupó de las obras, cuando en otros casos han corrido a cargo de Educación.

Así, se avisó a las familias de que seguramente no se llegaría al inicio de curso con el aula en marcha, pero "estoy convenida de que han preferido mandarles el 15 de octubre que tener que esperar todo un curso", ha respondido la regionalista a las críticas de Aguirre, que opina que se puso en funcionamineto el aula "a todo correr" después de el PP registrara sus preguntas en el Parlamento y se decidió abrir "como estuviera", porque ha criticado que faltan elementos como un armario, un cambiador o un microondas en un espacio al que asisten incluso bebés "de once meses".

En este sentido, Lombó ha asegurado que visitará todas las aulas de un año que han entrado en funcionamiento este curso y se ha mostrado "muy satisfecha" de que Cantabria haya sido pionera en habilitarlas y empezar creando 12, en lugar de las 11 que tenía previstas, gracias a la incorporación de la de Riotuerto, cuyas instalaciones ha asegurado que son "magníficas".

Por último, ha señalado que, además del aula de un año abierta este 2022, el Gobierno de regionalistas y socialistas implantó ya en Riotuerto en 2006 el aula de dos años, mientras que el PP posteriormente "quitó aquello que tenían y quitó el docente que tenían en el aula".