Industria trasladará a Madrid para fondos europeos el proyecto del Centro de Innovación y el Smart Water

SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín (PRC), ha asegurado hoy a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que los proyectos que el Ayuntamiento considere importantes para la ciudad en estas áreas, como el Centro de Innovación y el proyecto Smart Water, serán trasladados por el Gobierno autonómico al central de cara a su inclusión para optar a fondos europeos.

"Todos aquellos proyectos europeos que el Ayuntamiento de Santander entienda importantes por la ciudad serán de forma inmediata, asumidos y comunicados por parte del Gobierno hacia las instituciones nacionales, tanto los que tienen que ver con la innovación como los que tienen que ver con la mejor gestión del ciclo del agua, que creo que es uno de los pasos imprescindibles para poder ser más sostenibles".

Así lo ha asegurado Martín en la reunión que ha mantenido hoy con la alcaldesa, dentro de la ronda de contactos de la regidora con los diferentes consejeros de cara a la inclusión de las necesidades de Santander en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2021.

Igual ha precisado que el Ayuntamiento ha pedido al consejero que incluya entre estos proyectos el Centro de Innovación de Santander, que centralizaría este ámbito en la ciudad; y el proyecto Smart Water, para la sensorización de toda la red de abastecimiento de Santander, con un presupuesto de unos 12 millones que se podría acometer por fases.

"En Santander no sobra el agua y si podemos dar una herramienta a todos los santanderinos para que gestionen ese consumo eficiente y también para tener monitorizado todo el sistema de fugas, pues sería importante", ha valorado la regidora.

Otro de los asuntos abordados ha sido el comercio, donde según Martín, "las dos administraciones estamos dando todo lo que podemos".

Ha recordado que más del 60% de los cheques resistencia para autónomos del Gobierno han sido para empresas de Santander por su "peso porcentual", y ha destacado el "éxito" de la campaña del Ayuntamiento 'Santander vale más', precisando que el Gobierno ha optado para dinamizar el comercio por el periodo post navideño, el periodo de febrero a abril, y lo hará con "productos y procesos muy semejantes a los que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento", aunque en este caso, en colaboración con Sodercan y algunas entidades financieras.

El objetivo es el mismo y triple ha dicho: facilitar el acceso a los comercios de Cantabria a tecnologías de digitalización y de logística; fomentar y potenciar el consumo "porque en los meses de febrero, marzo y abril va a ser la cosa me temo que bastante durilla"; e intentar motivar a través de campañas la responsabilidad del cliente.

Igual ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno "que no haya productos diferentes; que no tenga un comercio que pensar a cuántas plataformas se tiene que apuntar o que un cliente no tenga diferentes productos". También ha pedido que sean "sensibles ante los comerciantes como destino final" y que las subvenciones para asociaciones se amplíen a empresas si hay dinero para ello.

La alcaldesa también ha solicitado al Gobierno regional que financie el 50% del coste del Centro de Empresas para emprendedores junto a la S-20, estimado en un millón de euros.

VALORACIONES

El consejero y la alcaldesa han coincidido en destacar la importancia de la colaboración mutua en estos tiempos de dificultad.

Martín ha dicho que ha puesto todo su equipo "a disposición de esta reunión" porque le gustaría que "cuando esto del Covid, pase los ciudadanos de Santander y de toda Cantabria puedan decir 'Los políticos de Cantabria estuvieron a la altura de las circunstancias'".

"Son momentos para colaborar y para mostrar nuestra capacidad de gestionar por el bien de los cántabros en los santanderinos", ha remarcado. "Que todo aquello que desde el Ayuntamiento puedan necesitar de nosotros, lo pongamos encima de la mesa de forma inmediata", ha dicho.

En el mismo sentido, la alcaldesa ha asegurado que "Santander ha venido para sumar". "Estamos para ayudar a las empresas, estamos para acertar y con ello es obligado el diálogo y la puesta en común de los proyectos que vayamos a sacar", ha remarcado.