El inicio de la campaña 'Santander Vale + Comercio' se aplaza al lunes por un problema técnico

Álvaro Lavín y Miguel Ángel Cuerno en la presentación de la campaña Vale + Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Santander Vale + Comercio' deberá esperar hasta el próximo lunes, 26 de octubre, para iniciar su séptima edición. El sorteo de vales de esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio estaba previsto para este miércoles pero se ha aplazado a la próxima semana debido a "causas técnicas".

Con los nuevos plazos establecidos, será este viernes 23 cuando los participantes recibirán el número asignado para el sorteo por email, mientras que el lunes 26 se celebrará ese sorteo ante notario. Asimismo, ese día se comunicará y se publicará en la web el listado de números premiados, según se informa en la propia página.

La campaña dará comienzo oficialmente a las 16.00 horas con la puesta a disposición de los ciudadanos de 46.000 vales. Tiene una inversión municipal de medio millón de euros y se espera que genere un impacto de 1,5 millones.

Nuevamente, el programa es fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

Precisamente, el concejal del área, Alvaro Lavín, señaló al inicio de esta semana que se habían preinscrito en la campaña 14.379 personas y 372 establecimientos antes del cierre del plazo.