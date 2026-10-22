Intervenidos en Rionansa 93 juguetes que figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo

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SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 93 juguetes (figuras blandas y estrujables) en un puesto ambulante de Rionansa que figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo y al comprobar diferentes infracciones en materia de consumo y contrabando.

Una patrulla Fiscale y de Fronteras de la Guardia Civil vio que en un puesto ambulante instalado en Rionansa se vendían una serie de juguetes que llamaron la atención de los agentes por falta o ausencia de información o etiquetado exigible.

En concreto, carecían de identificación del fabricante, nombre comercial o marca registrada y dirección del fabricante, y tampoco constaban advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, tal como se exige en el Real Decreto que regula la seguridad de los juguetes.

En cuanto a la normativa relacionada con la protección de los consumidores, observaron deficiencias en relación a la información que debe facilitarse a los consumidores sobre las características esenciales de estos productos y del cumplimiento de los requisitos del etiquetado.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los juguetes carecían de identificación de fabricante e importador, por lo que podrían proceder de terceros países, supondrían una posible infracción de contrabando.

Por estos hechos, los guardias formularon las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.

Por otro lado, se pudo comprobar que los juguetes se encontraban en la mencionada Red de Alertas, que tiene como objetivo evitar que los productos no alimenticios peligrosos lleguen a los consumidores, en este caso, por existir riesgos para los niños. La alerta sobre estos productos pedía su retirada del mercado, lo que se hizo.

La Guardia Civil aconseja, que, si se observa la venta de este tipo de productos, carentes del etiquetado exigible, sin advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, se avise al Cuerpo para su inspección y en su caso retirada del mercado. Si ya se hubiera adquirido algún juguete como los intervenidos, recomienda que no se usen ni entregen a menores.