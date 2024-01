Un investigador becado con dos millones de euros desarrollará en la UC un proyecto sobre nanopartículas

El investigador Leonardo Scarabelli (1d) durante rueda de prensa en la UC junto al rector, Ángel Pazos, y el vicerrector, Carlos Beltrán - C. Ortiz - Europa Press

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador italiano Leonardo Scarabelli se incorporará a la Universidad de Cantabria (UC) en los próximos meses para llevar a cabo su proyecto sobre la interacción de la luz en nanopartículas, que podrá tener aplicaciones en ámbitos de la vida cotidiana como la salud o la producción de energía, y que ha obtenido una financiación de más de dos millones de euros en la convocatoria de ayudas Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Se trata de la quinta ERC que logra la UC o sus institutos, por importe total de 10 millones de euros, lo que supone "un éxito importante" puesto que son becas "enormemente difíciles de conseguir y muy prestigiosas", además de que es la única de Ciencias Físicas e Ingeniería que ha obtenido una universidad española, ha explicado el rector, Ángel Pazos, en la rueda de prensa de presentación del proyecto, con la asistencia de Scarabelli y del vicerrector de Investigación, Carlos Beltrán.

Pazos ha señalado que la mayoría de ERC acaban en grandes universidades por lo que resulta "especialmente relevante" para la UC obtener una dado su tamaño.

Y es que el beneficiario de la beca es quien elige la universidad donde realizar su estudio, y Scarabelli ha optado por la institución cántabra porque buscaba un ambiente de trabajo "competitivo y de excelencia" y también quería volver al norte de España, a un lugar "pequeño, pero efectivo y eficaz" donde se encontrara "a gusto", por lo que descartó por ejemplo la Universidad de Los Ángeles. "Creo que mi elección de la Universidad de Cantabria es absolutamente la mejor que podía ser para este proyecto y para mi carrera", ha afirmado.

Por su parte, el vicerrector ha expresado el "orgullo" de la UC y de la sociedad cántabra de contar con Scarabelli porque contribuirá a su "prestigio", además de enriquecer la investigación.

Su trabajo se enmarca en la vanguardia de la investigación en química, explorando nuevas posibilidades para la manipulación de la luz y sus aplicaciones en campos que van desde la tecnología a la óptica avanzada.

Para desarrollar esta investigación básica sobre nanopartículas, la UC está construyendo dos laboratorios, uno de química y otro de óptica. En este sentido, las becas suelen tener un importe de 1,5 millones y en este caso supera los dos millones porque 600.000 euros se dedicarán a la compra de grandes equipos, entre los que se incluyen dos microscopios. Del resto de fondos, la mayoría son para personal investigador.

Scarabelli ha explicado que el problema de aplicar las nanopartículas es su integración en sensores y dispositivos y él propone resolverlo con un enfoque novedoso, innovador, que pasa por su aplicación directamente sobre el material de interés, algo que ya se ha intentado pero sin éxito. El italiano plantea una modificación de la química de superficie de los materiales para poder controlar dónde se van formar las nanopartículas "con una precisión nanométrica".

Según ha indicado, las posibles implicaciones a largo plazo de esta investigación son muy amplias y podrían dar lugar a nuevos sistemas que utilizaran la luz para controlar las propiedades electrónicas del material, con aplicaciones en paneles fotovoltaicos más eficientes, en baterías, etcétera.

El proyecto tiene una duración de cinco años y la idea del investigador es conseguir más financiación para seguir trabajando en él.

Las interacciones luz-materia se pueden ver amplificadas o modificadas por la presencia de nanopartículas y el problema de la comunidad científica es lograr implicarlas dentro de dispositivos que se usan todos los días. Esto se ha conseguido por ejemplo en los test Covid, aunque muchas otras aplicaciones serían posibles si se consigue integrar estas nanopartículas dentro del material o del dispositivo deseado sin que haya una alteración o una pérdida de las mismas.

Scarabelli, doctor en Química por la Universidad de Vigo, ha desarollado su carrera científica en el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales. Tras formarse como becario postdoctoral en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), inició su carrera académica independiente en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona.

El investigador se incorporará al Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de la UC con su proyecto 'Nanogrowdirect: Nanoparticles in Sito Surface Growth for Direct Fabrication of Functional Patterned Nanomaterials'.