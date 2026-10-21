Isabel Urrutia y Gema Igual, candidatas del PP de Cantabria al Congreso y al Senado para el 29N

Gema Igual, María José Sáenz de Buruaga e Isabel Urrutia - EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, encabezarán las candidaturas del PP de Cantabia al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por las dos cabezas de lista, a las que ha calificado como "dos mujeres muy valientes a las que no se les pone nada por delante" y que suponen "dos de los mejores activos" del partido.

Cuando el PP de Cantabria registre formalmente la candidatura, Urrutia deberá renunciar como consejera del Gobierno y será sustituida Juan Ignacio Saez Bereciartu, actual director general de Justicia del Ejecutivo.

Por su parte, Igual, si resulta elegida senadora, tendría que renunciar a su escaño en el Parlamento regional.